La tercera edició dels temps moderns de la cursa de Sant Bernabé ha aplegat aquest diumenge al matí un total de 45 corredors que han desafiat la pluja i han enfilat el camí de Prat Primer en direcció a la cabana de Claror, tal com al segle XV corrien els ramaders d'Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria perquè el primer que arribava a l'orri de Claror per Sant Bernabé tenia dret a utilitzar-lo per fer-hi formatge durant la resta de l'any. Per recordar aquesta vinculació històrica, tots els participants que arriben a Claror són obsequiats amb un formatge.

La participació ha estat una mica inferior a la de l'any passat a causa de les males previsions meteorològiques i de la confluència de curses durant el cap de setmana. De fet, el cap d'àrea d'Esports del comú d'Andorra la Vella, Josep Tudó, creu que caldria més coordinació entre els responsables de les diferents activitats que s'organitzen al país, perquè arriba un punt que el calendari “està saturat”.

Es tracta d'una cursa vertical de 6 quilòmetres que passa per tres parròquies amb un desnivell positiu de 1.135 metres, i amb un retorn fins a la carretera de la Plana de 4 quilòmetres i 900 de desnivell. Organitzada pel Club Pirinenc Andorra amb el suport del comú de la capital, des de l'any passat està inclosa dins del calendari de la Copa d'Andorra de curses de muntanya, una circumstància que ha fet pujar el nivell dels participants i ha escurçat els temps.

En categoria absoluta masculina hi ha hagut un empat dels germans Òscar i Marc Casal, que han arribat tots dos amb un temps de 54,46 minuts. Els han seguit Jordi Solé, en segona posició, i Jsep Isidre Domènech en tercer lloc. En categoria absoluta femenina les tres guanyadores han estat Anna Artal, Hanna Benson i Carme Millan. En cadet masculí, han fet podi Oriol Olm, Gerard Rogé i David Rogé. Malgrat la pluja, la cursa s'ha desenvolupat sense cap incidència.