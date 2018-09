Quins són els delictes atesos per la policia que més estan augmentant els darrers anys'

Els que més s’estan incrementant són els tecnològics, relacionats amb la intimitat, estafes, etc… Per exemple, atenem molts casos de gent a qui li han usurpat les dades o contrasenyes per Internet, o xantatges de l’estil: 'tinc fotos teves i si no em pagues, penjaré les imatges a la xarxa'. L’any 2016 vam atendre 38 casos, el 2017 46 i, aquest 2018 fins l’abril, ja són 27. D’altra banda, també augmenten els de violència de gènere, però en aquest sentit pot ser més pel fet que la gent denuncia més. I els detinguts per temes d’alcoholèmia, un fet que respon a que s’han multiplicat les campanyes de circulació en aquest àmbit.

I per consum de drogues, també augmenten'

Creixen els casos, però és difícil plantejar si és perquè se’n consumeix més o perquè hem actuat més. A nivell genèric de casos amb estupefaents, s’estan fent molt bones actuacions. És sobretot important el fet que estem agafant els caps dels grups, sobretot els que venien marihuana a menors, a llocs propers a escoles i parcs infantils. El que està clar és que ara els joves no tenen tan clares les conseqüències de consumir drogues, i en aquest sentit sí que s’ha incrementat el consum. Abans es tenia més por, ara a qualsevol racó consumeixen.

I les injúries i atacs a la policiá Hi ha la sensació que estan més a l’ordre del dia…

D’injúries a la policia sempre n’hi ha hagut. Sovint, quan vols controlar a una persona, se t’encara. Passa molt a les sortides de discoteques, on se senten molt valents. Però a nivell de detencions per aquest motiu la línia és estable.

Ha millorat la convivència al Pas de la Casa, després de les mesures aplicades aquest hivern especialment centrades a pacificar l’oci nocturn'

S’ha notat bastant. Al Pas de la Casa tota la vida hi ha hagut baralles, consum d’alcohol, però les mesures que s’han pres aquest any s’han notat. Almenys a la sortida d’aquests locals, al carrer. El que hem tingut igualment són els sorolls un cop entren a les habitacions dels seus hotels. Fan les seves festes allà i aquí els guies que controlen els grups no poden fer res. Però no parlem de més problemàtiques que fa un any. Anirem millorant, aquest hivern hem posat més patrulles, un mínim de dos fixes, més una de reforç. I quan hem tingut grups complicats, hem posat un mínim de tres patrulles i una quarta a Soldeu, que en poc temps es desplaça fins al Pas de la Casa.

Ara que ja ha començat el compte enrere per al casino, ja està operativa la nova unitat de jocs d’atzar'

Hi ha un sotsoficial i un agent, però en l’actualitat no treballen només en aquesta unitat, sinó que fan tasques dins del grup de delictes de blanqueig de diners i delictes contra l’ordre socioeconòmic. Però es van formant en la matèria, han fet una formació específica a París sobre el joc, vindran policies francesos a formar sobre aquesta tipologia de delictes (sobretot relacionats amb blanqueig), faran visites a casinos, etc. Ara mateix són dos, però un cop entri en funcionament el casino s’haurà d’augmentar el nombre d'efectius.

La futura llei de seguretat pública endurirà les sancions als qui facin ‘botellón’, és una problemàtica important a Andorrá

És un tema delicat, costa perquè és una moda que no passa, i més ara amb les xarxes socials, perquè es convoquen i s’avisen de controls per allà. Però amb la nova llei es podrà controlar més a les persones que el practiquen. Ara està regulat però el procediment és una mica feixuc: hem de portar les persones fins a comissaria, obrir diligències, posar una sanció, esperar als pares si són menors… Una patrulla pot estar dues hores ocupades amb un sol cas, fet que ens feia perdre efectius perquè de 'botellón' se’n fa a tot arreu i, quan els controlem, marxen a un altre lloc. Ara tot serà més ràpid: una sanció al lloc dels fets i punt, i més forta, encara que siguin menors (tot i que llavors els responsables seran els pares o tutors legals).

El material amb què compta la policia és suficient' Cal renovació'

Els darrers anys el material s’ha renovat de manera molt important i s’han cobert necessitats que feia anys que demanàvem. El parc mòbil s’ha reforçat, tenim noves furgonetes de manteniment de l’ordre, una furgoneta de policia científica… A nivell d’uniformes s’han cobert les necessitats dels guies canins, grups especials, motoristes, i s’ha dotat a cada policia d’una armilla parabales d’ús personal i exclusiu, entre d’altres. També s’ha comprat un nou robot per al TEDAX per desactivar explosius, el radar pistola per detectar excés de velocitat, i s’ha fet una inversió de 200.000 euros al laboratori informàtic forense. També s’ha renovat el sistema de control monitoritzat, és a dir, el braçalet dels detinguts, que havia causat problemes recentment i que era una demanda de la Batllia.

La policia actuarà d’alguna manera amb la problemàtica de les multes de trànsit' Cada dimecres el BOPA en va ple…

Amb l’arribada dels saig el tema de les multes ha millorat i es cobren més sancions. Però en segueixen havent-hi de pendents, i més tenint en compte que ara, amb l’augment del nombre de radars, se’n posen més. I hi ha l’opció de pagar les multes per Internet, però és un servei que no funciona massa. La gent prefereix venir al despatx a pagar-les. A més, en l’actualitat la gent, com que sempre paga el mateix, ho allarga. Però amb la futura reforma del Codi de circulació, si pagues la sanció al moment, hi haurà un 40% de descompte. Això farà reduir molt la gestió de multes, perquè la gent no es complicarà: pagues i ja te n’oblides.

I què passa amb els vehicles estrangers' Aquestes multes mai arriben, ni es cobren.

Ens han demanat [Catalunya] poder interncanviar informació, però és una gestió complicada. Que nosaltres puguem sancionar aquí als cotxes de fora, intercanviar informació, etc., i al revés, a nivell de gestió és gairebé impossible. S’hauria de passar a baix la informació del conductor del vehicle que ve de fora, localitzar-lo, notificar-ho… i al revés, perquè si nosaltres els hi passem, ells també han de passar. De totes maneres, com que queden registrades les multes a la base de dades, si el vehicle retorna i el retenim, el fem pagar. Per exemple, si el controlem a la frontera, s’immobilitza i fins que no paga, no pot passar.

Darrerament han circulat per les xarxes imatges de víctimes d’accidents, alguns d’ells mortals; la policia pot actuar'

El tema de la gravació i difusió de les imatges és difícil. La majoria d’aquestes gravacions es produeixen a la via pública. Quan arribem mirem que el difunt es vegi el menys possible, però és difícil perquè mentre treballes la gent pot arribar de tot arreu, pujant-se a la muntanya fins i tot. De totes maneres, si la família considera que s’ha vulnerat la intimitat del difunt, podem actuar. Està penalitzat, és un delicte amb anys de presó, i hem sancionat gent que s’ha dedicat a això. Si ho podem demostrar, actuem.