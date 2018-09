La Confederació Sardanista de Catalunya, que fa temps que treballa perquè la sardana sigui declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat, ha demanat la col·laboració d'Andorra, i també de França, per elaborar una candidatura conjunta. Tal com ja es va fer amb les falles del Pirineu, el president de l'Agrupació Sardanista d'Andorra, Dani Pérez, ha explicat que la intenció seria que la petició davant la Unesco la liderés Andorra, ja que hi ha d'haver un país al darrera.

De fet, la idea ja es va presentar al Govern, que ho va veure amb bons ulls, però Pérez ha reconegut que “és molta feina i per sempre, ja que si s'aconsegueix la declaració, tot plegat s'ha de mantenir”. Per això, el primer que cal fer és posar-se d'acord i elaborar un projecte conjunt amb l'agrupació la Grandalla, d'Encamp, l'altra associació sardanista del país, per presentar-lo formalment a Cultura. Tot i que les dues entitats ja han mantingut reunions, en la darrera el tema “es va deixar parat”, però “esperem arribar a un acord” i treballar durant aquest any, ha manifestat Pérez. Amb tot, el responsable de l'Agrupació Sardanista reconeix que el projecte anirà per llarg. “Estem parlant d'un treball de 3 o 4 anys”, ha conclòs.

Precisament, aquest dissabte a la tarda s'ha celebrat a la plaça del Poble d'Andorra la Vella, amb el suport del comú, el 17è Aplec de la Sardana d'Andorra, enguany dues setmanes abans del previst per no coincidir amb la revetlla de Sant Joan. Per aquest motiu, a causa dels compromisos ja adquirits de les colles sardanistes que habitualment hi participen, l'assistència ha estat menor, d'unes 200 persones. A banda dels aficionats del país, també s'ha comptat amb la presència de dansaires provinents de diverses poblacions de Catalunya com Mollet del Vallès, Montmeló, Badalona, Mollerussa o Reus, i també de la Catalunya Nord com el grup que s'ha desplaçat de Saillagouse.

Les rotllanes han ballat amb la música de les cobles Mediterrània, Ciutat de Terrassa i de Bellpuig. Aquesta darrera ha fet la seva interpretació exhibint una pancarta demanant la llibertat dels presos polítics.