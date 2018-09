Després que la tradició es perdés a mitjans del segle passat, la parròquia d'Ordino recupera enguany la cremada de falles, i la farà la vigília de Sant Pere, el 28 de juny, tenint en compte que aquella nit ja es fa una revetlla pel fet de ser festa parroquial. Un dels impulsors d'aquesta recuperació, Albert Roig, ha explicat a l'ANA que la idea va sorgir fa un any d'uns pocs fallaires que viuen a Ordino i que, amb l'ajuda del comú, han aconseguit engrescar una quinzena de persones d'altres col·lectius culturals i també l'esbart de les Valls del Nord, que hi interpretarà el Ball de bruixes.

La festa consistirà en una primera encesa a la plaça Major, seguida d'un recorregut fins al Prat del Call, on se celebra la revetlla de Sant Pere. Allà es tornarà a fer una cremada, s'encendrà una petita foguera i es representarà el Ball de bruixes. Com a cloenda, la foguera servirà per encendre una falla tradicional que farà rodar un padrí de la parròquia, Isidre Baró.

Proposta de creació d'una comissió gestora

Ordino se suma així a la recuperació d'una tradició que de fa anys es torna a celebrar per Sant Joan a Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria, Escaldes-Engordany i Encamp, i que a finals del 2015 va ser declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. El col·lectiu fallaire del país està en vies de constituir una taula nacional de falles d'Andorra per anar més coordinats, però també ha demanat al Govern que es crei una comissió gestora formada pel Govern, els cinc comuns i representants d'aquesta taula perquè sigui un motor per fer una divulgació més gran de la tradició, doti econòmicament els diferents projectes i activitats, i sigui l'interlocutor amb la resta de fallaires del Pirineu. La demanda es va fer en una reunió mantinguda fa quinze dies amb el ministeri de Cultura i el col·lectiu està a l'espera de la resposta.

Precisament, tot el col·lectiu fallaire del país ha participat aquest dissabte a Incles en la recerca de l'argolla de Fontargent, una activitat que durant els darrers anys només duien a terme els fallaires d'Andorra la Vella per escollir el fallaire major i menor, i que enguany ha reprès el caire nacional amb què es va crear l'any 1997. Així, el fallaire lauredià Ivan Duran, que ha trobat l'argolla amb el clau d'or després d'un intens joc de pistes, ha estat nomenat fallaire major nacional. El relleu amb la fallaire major de l'any passat, Lídia Samarra, es formalitzarà el proper 23 de juny en el marc de l'acte a la plaça del Consell General.

Durant l'activitat també s'ha s'ha dut a terme la recerca de l'argolla per als fallaires infantils d'Andorra la Vella i s'ha nomenat Cerni Castellon fallaire menor.