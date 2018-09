Quarta edició i rècord de participació. Un total de 283 persones han completat, aquest dissabte al matí, algun dels tres recorreguts proposats per l'organització del Tomb Lauredià. El més especial de la prova és que no és competitiva, de manera que no hi ha guanyadors ni perdedors. Tothom la fa al ritme que vol, ja sigui corrent o caminant, sense dorsals.

Quan encara no havien sortit els participants de la cursa curta de 4 quilòmetres, ja feia estona que havien arribat els primers de la mitjana i la llarga, de 8 i 16 quilòmetres, respectivament. Alguns eren repetidors d'altres anys, com l'Albert Pàmies, que aquest era el tercer cop que la feia i que ha comentat que enguany ha anat bé perquè no fa gaire calor. Sobre el recorregut, tot i ser el mateix que els anys anteriors, el fang que han deixat les pluges de les últimes setmanes l'han dificultat una mica més, però que tant la senyalització com l'organització “tot correcte”.

Altres com la Gemma Miquel s'han atrevit a fer la llarga per primer cop. “El paisatge és preciós i el recorregut molt corredor” ha dit la participant. El Víctor Reolid també l'ha fet per primer cop, com a preparació de la marató de l'Ultra Trail. Reolid ha manifestat que li ha agradat molt “perquè reprèn una mica l'esperit de les travesses d'abans”, pel que no hi ha dorsals i que es pot fer sol, en parella, amb la família o els amics.

Unes 150 persones s'han atrevit amb els 16 quilòmetres de la prova llarga, mentre que un centenar més han completat els 8 de la mitjana. Al recorregut curt de 4 quilòmetres hi han participat sobretot famílies. S'ha pogut veure molts pares amb els seus fills. En general, però, sigui quin sigui el recorregut que han fet, tothom recomana participar al tomb, per conèixer l'entorn, per fer esport o per gaudir d'una estona de lleure entre muntanyes al cap de setmana.

El cap d'esports del comú de Sant Julià de Lòria, Ramon Ibarz, s'ha mostrat “força content amb la resposta” dels ciutadans, ja que l'inici de la prova va ser per donar a conèixer els camins i indrets de la parròquia, i ara la gent no només els ha conegut, sinó que “torna a repetir” per gaudir-ne any rere any. Ibarz ha dit que s'intenta convertir el Tomb Lauredià en una “festa de l'activitat física” i que l'objectiu és mantenir-la com a caminada popular. Tots tres recorreguts passen per Arxirivall i els dos més llargs per punts com Sant Cerni i Sant Martí de Nagol, el Camí de la Solana o la Font de l'Àrtic, entre d'altres.

L'apunt negatiu de la jornada ha estat que un dels corredors s'ha fet mal al peu i ha calgut evacuar-lo en helicòpter. Per sort ha estat una lesió lleu. El Tomb Lauredià ha finalitzat amb una arrossada popular per a tots els participants a la Plaça de la Germandat, punt de sortida i arribada dels tres recorreguts.