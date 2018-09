De la mà de a conservadora i restauradora Cèlia Realp i del fotògraf Isidre Escorihuela, l'Arxiu Nacional ha acollit aquest dissabte al matí dos tallers per aprendre com conservar les fotografies personals i familiars, partint de la manera de fer de l'arxiu, amb consells que també es poden aplicar a casa.

Realp ha explicat a l'ANA que en el cas dels formats físics, com el paper, els negatius o altres formats, són “materials molt sensibles a canvis de llum, humitat i temperatura”. Per això, recomana deixar enrere “la típica capsa de galetes amb un batibull de fotografies” i endreçar-les cada una dins una funda de paper o amb àlbums amb fundes de polipropilè, i amb la referència escrita a la funda per evitar no haver-la d'obrir cada vegada. La recomanació és tenir-les a les fosques, en un lloc fresc però sec, i que no hi hagi grans oscil·lacions de temperatura ni d'humitat.

Una altra de les recomanacions és digitalitzar les fotografies antigues, ja sigui en empreses o establiments especialitzats, amb un escàner que es pugui tenir a cada, o fent una fotografia “ben feta”. Precisament, el segon taller ha donat consells per a la conservació de les fotografies digitals, començant per la necessitat de fer una bona tria, ordenar-les i organitzar-les bé i conservar-les en formats que assegurin una bona resolució. També és important emmagatzemar-les al núvol i en discs durs, disposant de com a mínim dues còpies.

Els tallers, que tenien l'aforament limitat a vint persones i que s'han dut a terme coincidint amb el Dia internacional dels arxius, es dirigien a tot el públic en general, tot i que també han comptat amb la participació d'arxivers comunals. Realp, a més, no descarta que arran d'aquests tallers puguin sortir a la llum nous fons fotogràfics antics inèdits, tal com ja ha passat en d'altres xerrades que després han propiciat que ciutadans portessin a l'arxiu documents antics d'interès.