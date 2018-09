Una quarantena de persones han assistit, aquest divendres a la tarda, a la xerrada titulada 'La prevenció en les dificultats de l'aprenentatge', a càrrec del fisioterapeuta pediàtric i coautor del llibre '¡Ayúdale a despegar!', Iñaki Pastor. L'acte s'ha celebrat a la sala La Buna d'Ordino i ha estat presentat per Lucila To, optometrista clínica establerta a la parròquia ordinenca. El llibre de Pastor és una guia per al desenvolupament òptim dels infants, tant en la part física com emocional; per això l'autor ha centrat la seva explicació en donar una sèrie de consells pràctics que els pares haurien de tenir en compte per prevenir possibles problemes d'atenció i aprenentatge dels fills.

En el seu decàleg d'idees, Iñaki Pastor recomana permetre que l'infant visqui totes les etapes del seu desenvolupament i gaudeixi del procés, necessàries pel desenvolupament del cos i del cervell; moure el nadó, ja que el moviment és un gran estimulador pel cervell; utilitzar motxilla en lloc de cotxet, ja que el contacte amb els pares és “vital”; el contacte pell amb pell, ja que ajuda, entre altres coses, a millorar el sistema immunitari; crear un bon vincle pare/mare-fill des de l'inici amb exercicis com la mirada, ja que l'ajudarà després en el seu creixement; crear un entorn d'amor i seguretat per a l'infant i que el pare/mare hi sigui sempre que ho necessiti; interactuar més amb jocs i limitar les hores de l'infant davant d'una pantalla, el televisor, per exemple; no etiquetar les dificultats d'aprenentatge o atenció que pugui tenir el nen o nena sense haver fet un diagnòstic del problema; cuidar i respectar els cicles de son i, per últim, parlar i explicar històries a l'infant des del primer dia.

L'autor de '¡Ayúdale a despegar!' juntament amb Jara Acín, ha assegurat en declaracions a l'ANA que “tenim un problema amb les etiquetes”, ja que els professionals sanitaris intenten classificar els casos, però aquests no sempre coincideixen amb els nens o nenes que tenen. I és que segons el fisioterapeuta pediàtric, un infant pot tenir dificultats d'atenció i aprenentatge, però l'origen pot ser diferent: familiar, emocional, per una dolenta gestió de les pantalles o nutrició, per falta de coordinació, etc. “La classificació té coses bones, però alhora agrupa nens molt diferents sota d'una mateixa etiqueta”, ha dit Iñaki Pastor, la qual cosa és difícil perquè “cada nen pot ser un món sota d'un mateix diagnòstic”.

Pastor també ha insistit que cal separar la prevenció del fet que ja existeixi el problema. Durant els primers anys de vida és important el que puguin fer els pares i els professionals per prevenir, però un cop diagnosticat un cas, només amb consells és complicat i cal l'ajuda d'experts.

La publicació de Pastor i Acín es basa en l'estadística que diu que 1 de cada 5 nens espanyols presenta algun problema d'aprenentatge i que un 18% deixa abans d'hora els estudis. L'expert assegura que és un percentatge molt alt i “preocupant” i que l'objectiu, tant de la societat com dels professionals de la salut i l'educació, és disminuir-lo.

Per últim, Pastor ha comentat a l'ANA que considera que el sistema d'educació del Principat és “una meravella”. El coneix una mica, perquè té amics andorrans que alhora són companys de professió, i creu que detalls com el bon seguiment dels infants i el suport que tenen a les aules el converteixen en un sistema millor que el d'altres països. Potser també ho facilita el fet de tenir menys població, però ha conclòs que “podeu estar-ne orgullosos”.