Els alumnes del sistema francès podran continuar utilitzant el telèfon mòbil a tot el recinte, tret dels passadissos i de les aules. Així ho han confirmat fonts de la delegació de l'ensenyament de França. L'Assemblea Nacional francesa va aprovar aquest dijous la prohibició per als menors de 15 anys en col·legis i instituts a partir del curs vinent, una mesura defensada en campanya electoral pel president, Emmanuel Macron. El vot en primera lectura al parlament ha de ser validat ara pel Senat en una data encara per definir, i per una comissió mixta en cas de no arribar a un acord.

La proposta estableix que només es podran fer servir els mòbils als llocs en què el reglament intern ho autoritzi expressament, o si és per a usos pedagògics. Dur el mòbil a la bossa i apagats seria suficient, ja que no està permès registrar les motxilles dels estudiants ni requisar objectes no perillosos. El ministre d'Educació, Eric Jover, ha dit que “és un element que cada escola ha de regular amb el seu propi règim intern, per veure com volen conviure amb aquests elements tecnològics, fins a quin punt els distorsionen i els generen problemes, i fins a quin punt els poden aprofitar pedagògicament”.

Jover ha afegit que “no puc dir que no hi haurà mai una directriu per part del Govern, per exemple quan des d'aquí es pugui veure que hi ha una afectació global o que hi ha un interès general a desenvolupar aquestes iniciatives, doncs aleshores evidentment que es podrà actuar, però en el curt termini no tinc aquesta previsió”.