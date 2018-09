L'àrea de Prevenció, Promoció i Vigilància de la Salut fa pública, segons informa el Govern en un comunicat, la recomanació emesa per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), adreçada als viatgers que visitin Rússia amb motiu del mundial de futbol, de vacunar-se contra el xarampió, la rubèola i les galteres, conegudes com a 'triple vírica'. La competició comença el proper dijous dia 14 de juny i s'acabarà el 15 de juliol.

Les vacunes s’han de subministrar, com a mínim, quinze dies abans de viatjar a Rússia i es demana als viatgers que verifiquin que tenen totes les vacunes al dia. El gran nombre de viatgers internacionals i el moviment de persones que acudeixen a aquests esdeveniments massius augmenten el risc de transmissió, de manera que els viatgers poden retornar al seu país d’origen amb malalties com el xarampió, que és altament contagiós i que pot tenir conseqüències per a la seva salut i per a la de la població no protegida i més vulnerable.

S’estima que la Copa de Món atraurà un milió de persones de tot el món. Dels 32 països que hi participaran, 28 han notificat casos de xarampió aquest any. L’any passat els casos a Europa es van quadruplicar; el primer trimestre del 2018 es van registrar més de 18.000 casos de xarampió. França, Grècia, Sèrbia i Ucraïna van ser els països amb el nombre més elevat de casos. Rússia en va registrar més de 600. Des de l’àrea de Prevenció, Promoció i Vigilància de la Salut es recorda la importància d’una vacunació correcta.