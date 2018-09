Excel·lents resultats a la Prova Oficial de Batxillerat del sistema educatiu andorrà. En els resultats que s'han fet públics aquest divendres, dels 141 candidats escolars que s'han presentat, han aprovat 138 (el 98%), mentre que dos queden pendents de l'examen de recuperació i un ha estat declarat no apte. En la branca de l'artístic i de comunicacio han aprovat els 38 candidats presentats. A l'humanístic i lingüístic hi ha hagut 19 aprovats i 1 pendent. Al científic i tecnològic el balanç és de 45 aprovats i 1 no apte. Finalment, a l'econòmic i social, hi ha 36 aprovats i 1 pendent.

D'altra banda, dels 11 candidats lliures, quatre han obtingut la titulació i la resta seguirà el procés d'obtenció del diploma. Cal tenir en compte que els candidats lliures es presenten als exàmens de manera esglaonada, ja que tenen un termini de 5 anys per obtenir el títol de batxiller. Per tant, del total d'alumnes que han participat enguany a les POB, que ascendien a 152, han aprovat el 93%. Inicialment se n'havien inscrit 159, però finalment només 152 van presentar-se als exàmens, un 18% menys que l'any passat.

Els candidats declarats pendents s'havien d'inscriure als exàmens de recuperació aquest divendres i hauran de tornar-se a examinar el dijous 14 de juny al Centre de Formació Professional d'Aixovall. Els candidats que desitgin la Qualificació Final del Batxillerat (QFB) traduïda en llengua castellana o llengua francesa han d’adreçar la demanda per correu electrònic a l’adreça següent: examens.oficials@govern.ad.

Els exàmens de la POB 2018 es van fer durant el mes de maig al Centre de Formació Professional (Aixovall), i a l'escola andorrana de batxillerat (la Margineda).