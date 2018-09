La 29a Trobada Empresarial al Pirineu que se celebra dijous i divendres de la setmana vinent a la Seu d'Urgell, comptarà amb la presència del nou president de la Generalitat, Quim Torra, que serà l'encarregat de fer la conferència inaugural el divendres 15 de juny a les 9 del matí.

La Trobada Empresarial d'enguany, que espera superar els 600 assistents de la passada edició, abordarà la temàtica del creixement sostenible. Tal com ja es va presentar, el cap de Govern, Toni Martí, serà l'encarregat de fer la cloenda de l'esdeveniment.

En canvi, no està confirmada la presència, tal com s'havia anunciat, de Josep Borrell, nomenat recentment ministre d'Exteriors del govern espanyol, que havia de protagonitzar una tertúlia sobre el futur de la Unió Europea amb l'economista alemany Juergen B. Donges. En cas que finalment assistís ho faria per tancar la trobada juntament amb Martí, i si finalment la seva agenda no li permet desplaçar-se a la Seu d'Urgell, l'organització està pendent de confirmar quin ministre del govern espanyol ocuparia el seu lloc.

La jornada reunirà més de 20 ponències, empresaris i directius com el fundador del Grupo Hotusa, Amancio López, o el millor mentalista d’Europa, Javier Luxor.