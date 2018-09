La meteorologia sembla que darrerament no acompanya els pagesos del país. L'estiu passat les fortes pedregades van malmetre la collita, i en conseqüència van fer davallar de manera considerable la producció final de tabac, concretament un 10% menys que l'any anterior. En l'actualitat ens trobem en plena temporada de plantació, però de nou les pluges (en aquest cas sense pedregades, però continuades i amb absència de sol), tornen a fer la guitza als colliters. Tal com ha explicat el president de l'Associació de Pagesos i Ramaders d'Andorra (APRA), Xavier Coma, la plantació s'inicia habitualment pels volts del 20 de maig. A data d'avui, “més de la meitat” dels camps estan plantats, però hi ha una part important que “està endarrerida” i encara no s'ha fet, o fins i tot ni s'ha començat. El mal temps complica aquesta tasca, i a més hi ha camps que estan plens d'aigua, que han anat acumulant al llarg de dies ininterromputs de pluja.

Caldria, si el temps així ho permet, que la plantació es fes abans del 15 de juny, ha exposat Coma, sinó la situació “serà preocupant”. El motiu és que des que es planta el tabac calen uns “90 dies al camp”, i per tant si es fa passada la data del 15 de juny la recol·lecta no es podria fer fins mitjans de setembre, fet que augmenta el risc de pedregades: finals d'agost i inicis de setembre és un període procliu en aquest sentit.

Coma ha informat que la problemàtica no es concentra a una parròquia o una zona, sinó que depèn més de cada colliter i de quina és la situació concreta dels seus camps. Els camps de tabac andorrans ocupen una superfície de 150 hectàrees, el que es tradueix en el 8% del total de la superfície agrària útil del país. Tot i aquest percentatge reduït, és el cultiu estrella i del qual en depèn tot el sector: representa el 75% del total dels seus ingressos.