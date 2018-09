El cap de Govern, Toni Martí, ha destacat que les relacions amb França, en els àmbits polític, econòmic i social van més enllà de l’estatut del coprincipat i ha afirmat que el rol de la República ha estat fonamental per Andorra en el seu camí cap a l'obertura i la modernitat. El cap de Govern ha intervingut en l’acte de celebració del 25è aniversari de les relacions diplomàtiques entre França i Andorra que ha tingut lloc aquest dijous a la Salle Gaveau de París. L’acte ha comptat amb la presència de la ministra d'Afers Europeus francesa, Nathalie Loiseau; el síndic general, Vicenç Mateu; el representant del copríncep episcopal, Josep Maria Mauri, i el representant del copríncep francès, Patrick Strozda.

Després d'haver celebrat l'aniversari de relacions diplomàtiques amb Espanya i França en molt pocs dies de diferència, Toni Martí ha afirmat que Andorra “s'ha fet forta amb els seus veïns”, ja que “hem estat molt ben rebuts perquè tenim molt bones relacions amb els dos”. En el seu discurs d'aquest dijous a París, Martí s’ha referit a la signatura, el 2015, del primer acord de doble imposició signat amb França, que va donar l'impuls per signar CDIs amb set països més i ha agraït que en l’acostament gradual cap a la Unió Europea, Andorra compta amb el suport de França.

El cap de Govern ha destacat que la tradicional cooperació transfronterera s’ha impulsat notablement en els darrers anys. En aquest sentit, ha mencionat els diversos acords i convenis en els àmbits de la viabilitat hivernal, l'educació, la seguretat, el medi ambient i la salut, destacant el compromís de cofinançament en els projectes per assegurar els corredors d'allaus, millorar les carreteres i embellir la frontera francoandorrana, signat el 2017 i que entrarà en vigor el pròxim mes de juliol.

Martí ha reiterat el compromís amb França per lluitar contra el tràfic il·lícit de mercaderies que recull la Carta d'Intenció signada el mes de març, que permet que les autoritats policials puguin treballar de forma conjunta i coordinada en accions contra el contraban. El cap de Govern també ha esmentat que el compromís multilateral dels dos països i la seva proximitat fa que esdevinguin socis estrets en organismes com l'Organització Internacional de la Francofonia, el Consell d’Europa i la Unesco.

En la seva intervenció, la ministra d’Afers Europeus, Nathalie Loiseau, ha afirmat que els 25 anys de relacions diplomàtiques representen un nou capítol d’una relació entre països que ve de molts segles. La ministra francesa ha destacat els vincles tradicionals existents per la figura del coprincipat però també pels més de vint acords bilaterals de cooperació en diferents àmbits.

Loiseau ha posat en valor les reformes econòmiques i fiscals dutes a terme i l’aposta per l’obertura econòmica per les oportunitats que representa per al Principat. De la mateixa manera, ha agraït el compromís adquirit per Andorra en la lluita contra el contraban. També s’ha referit a la voluntat compartida entre els dos territoris a favor del medi ambient i per a la transició energètica i ha celebrat l’adhesió d’Andorra a l’Acord de París per a la lluita contra l’escalfament global.

A l’acte també han assistit els ministres de Turisme, Francesc Camp; i de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert; l’ambaixadora d’Andorra a França, Cristina Rodríguez, així com diversos consellers generals, cònsols dels comuns i excaps de Govern. Per part francesa han assistit representants governamentals de diversos ministeris, així com diputats de l’Assemblea Nacional. L’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra ha ofert el concert 'L’emoció dels clàssics' dirigits per Gerard Claret.

Previ a l’acte commemoratiu, Toni Martí s’ha trobat en reunió bilateral amb la ministra d'Afers Europeus francesa, Nathalie Loiseau, per tractar diversos temes d'interès mutu. El cap de Govern ha compartit amb la ministra l'estat de les negociacions d'Andorra per l’acord d'associació, que ara mateix es troba en la recta final de la negociació de la lliure circulació de mercaderies, mentre es treballa amb la negociació de la resta de les llibertats. “En els alguns aspectes les converses aniran per llarg, però de moment es confirma el calendari i, amb l'ajuda i el compromís de tots, també i sobretot amb el de França, vull pensar que tindrem bones notícies”, ha augurat Martí.

El cap de Govern i la ministra també han parlat de les relacions entre els dos països en l’àmbit de l’educació i l’intercanvi existent en polítiques a favor de la transició energètica. En aquest sentit, han comentat la pròxima visita a Andorra del secretari d’Estat de Transició Ecològica i Solidària, Sebastien Lecornu.