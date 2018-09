Després d'haver-se projectat pels escolars aquest dimecres, amb una versió educativa per tal que el poguessin entendre millor, aquest dijous a la tarda el comú d'Escaldes-Engordany ha ofert per a tots els públics el documental 'La intel·ligència dels arbres', del forestal alemany Peter Wohlleben. En ell, Wohlleben defensa que els arbres també es comuniquen i tenen molta més semblança als éssers humans del que creiem. L'activitat s'ha emmarcat dins la Setmana del medi ambient.

L'acte ha comptat amb la participació d'Alain Canet, director d'Arbres & Paisatge 32, president de l'Associació Francesa Agroforestal i delegat a la federació europea, que ha ofert una xerrada. Canet ha explicat, en declaracions als mitjans de comunicació, que el missatge del documental és molt senzill: “Tenim necessitat d'arbres”. L'expert ha dit que els que es dediquen a aquest àmbit estudien la relació dels arbres amb l'agricultura i els animals, per protegir-los a ells i els camps, els quals són més productius si tenen arbres a prop. Per exemple: una gallina pondrà ous de molta més qualitat a sota d'un arbre que tancada en un galliner. I a Extremadura hi ha porcs que es crien sota els arbres, dels quals després se n'extreu un pernil de molta qualitat.

Alain Canet també ha comentat que 'l'agroforesteria' “ens acosta a la vida secreta dels arbres”. Des del nostre voltant fan moltes coses, com pot ser per a les abelles o pels mateixos éssers humans, entre d'altres. I aquest missatge positiu és el que volen desenvolupar per Europa, ha assegurat Canet. “Es gaudeix molt treballant d'agroforestal”, ha conclòs.

Les activitats de la Setmana del medi ambient finalitzaran aquest divendres amb el Fòrum de les escoles verdes, organitzat per Andorra Sostenible. L'acte tindrà lloc a la sala Prat del Roure i finalitzarà amb el lliurament de guardons per aquelles idees, iniciatives o accions ambientals que porten a terme les escoles del país. A més, es faran excursions a la zona del solà d'Engordany, amb els guies de muntanya del comú escaldenc.