Plàstics de tota mena, llaunes, ampolles de vidre, trossos de trineu, envasos de menjar ràpid, compreses, burilles de tabac, mocadors de paper, embolcalls de llaminadures, peluixos… Són algunes de les deixalles que més de 200 estudiants d'11 i 12 anys dels quatre sistemes educatius d'Escaldes-Engordany (Sagrada Família, escola andorrana, María Moliner i escola francesa) han trobat als entorns del llac d'Engolasters, aquest dijous al matí. La neteja d'aquest espai va ser una demanda del Consell d'infants de la parròquia escaldenca i s'ha inclòs dins les activitats de la Setmana del medi ambient, organitzada pel comú.

Els nens i nenes de les escoles s'han dividit en diversos grups i, a banda de la neteja del bosc, també han realitzat alguns tallers: pesca educativa, com elaborar diferents tipus de mobiliari amb material de la natura, saber interpretar els diferents cartells informatius del bosc i conèixer què és i com es treballa el projecte de gestió i promoció d'Engolasters. Precisament, sobre aquest últim, el conseller de Medi Ambient del comú d'Escaldes-Engordany, Didier Aleix, ha recordat que juntament amb el comú d'Encamp i FEDA estan esmerçant molts recursos per aconseguir que Engolasters sigui un “pulmó verd”. Darrerament s'han instal·lat a la zona casetes informatives i lavabos, i també s'han marcat els camins.

Els infants s'han mostrat sorpresos amb algunes de les deixalles que han trobat al bosc. Tots han coincidit, però, que la gent no té cura del medi ambient i que cal prendre consciència de no llançar brossa a l'entorn natural, ja que a banda de contaminar els boscos també és un perill de generació d'incendis forestals. Els nois i noies s'han mostrat satisfets d'haver participat en la neteja a l'entorn d'Engolasters i han assegurat que repetiran l'experiència, si els hi tornen a proposar. A més, han recordat que es tracta d'un lloc públic i que tothom té dret a gaudir-ne amb les millors condicions possibles.

Didier Aleix ha manifestat que la voluntat és repetir l'activitat. Amb ella es busca aproximar la canalla al medi ambient i, també, que coneguin una mica millor l'entorn on viuen. “A partir del moment que coneixes, estimes; i a partir del moment que coneixes i estimes, cuides”, ha dit Aleix. Pel que fa al taller amb les jardineres que s'han instal·lat a la zona del Prat del Roure, i que es va realitzar entre dilluns i dimarts, el conseller d'Escaldes-Engordany ha comentat que va ser un èxit i que el que s'ha volgut és ensenyar els infants a no utilitzar productes químics per mantenir en bon estat els jardins, la qual cosa beneficia la salut de les persones. Per això ha recordat que des de l'any passat “a Escaldes-Engordany fem ús zero dels fitosanitaris”. Didier Aleix s'ha mostrat content de com ha funcionat, ja que no hi va haver queixes.

Les activitats de la Setmana del medi ambient d'Escaldes-Engordany continuaran aquesta tarda amb la projecció del documental 'La intel·ligència dels arbres', del forestal alemany Peter Wohlleben, a les 7 de la tarda a la sala d'actes del comú escaldenc. L'acte comptarà amb la participació d'Alain Canet, director 'd'Arbres & Paisatge 32' i condecorat pel ministeri d'Agricultura amb el títol de 'Cavaller de l'ordre nacional del mèrit agrícola', que oferirà una xerrada. Aquest divendres finalitzaran les activitats amb el Fòrum de les escoles verdes i excursions al solà d'Engordany.