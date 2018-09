L'Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca) ha fet una crida perquè el màxim de persones assisteixin el proper 16 de juny a les 12.30 hores al camp de futbol de l'Estadi Comunal. El motiu és la creació, amb totes les persones presents, d'un llaç gegant solidari contra el càncer, que necessita l'assistència d'almenys unes 400 persones per poder fer-se realitat, tal com ha explicat el president de l'associació, Josep Saravia. Aquest acte simbòlic és un dels que es desenvoluparan al llarg de tota la jornada de dissabte, de les 9.30 a les 21.30 hores, en la segona edició de les '12 hores d'esport Vall Banc contra el càncer'.

A la primera edició es va comptar amb una participació de mig centenar de persones, i aquest any es vol superar la xifra, motiu pel qual es repeteixen totes les activitats relacionades amb l'esport i la música, però també s'ha afegit al programa d'actes xerrades divulgatives sobre el reiki, menjar saludable, electromagnetisme i “edificis malalts”. Segons Saravia, “tenim un problema molt gran amb la presa de terra elèctrica” dels que són de construcció més antiga.

Pel que fa als esports, les federacions del país s'impliquen amb activitats de bàsquet, cúrling, rugbi, escacs, atletisme, handbol, arts marcials, golf o tennis taula. També hi haurà activitats d'esports adaptats, actuacions dels Castellers d'Andorra i de les Angels Cheerleaders, classes d''spinning' i 'zumba' o de ball. Precisament les classes de ball substitueixen el concert de l'any passat, ja que des d'Assandca no es volia contraprogramar el Jambo Street Music. També hi haurà una arrossada popular per un preu de cinc euros.

Saravia ha volgut recordar que aquestes 12 hores no s'organitzen amb afany recaptador, sinó perquè la gent s'ho passi bé i que les federacions “puguein fer una feina de divulgació pròpia”. I de retruc, que “ens ajudin també a fer una feina de divulgació de la malaltia i de l'associació”.

A l'acte de presentació de les 12 hores d'esport hi ha participat el director d'Esports del comú d'Andorra la Vella, Alain Cabanes, que ha explicat que cedeixen material i recursos humans perquè es pugui dur a terme la jornada, i organitzen un taller de cotxes per als més petits. Finalment, el director de negoci de Vall Banc, Sergi Pallerola, ha animat a la participació ciutadana i ha garantit el seu suport a Assandca per a les properes activitats que pugui dur a terme l'associació.