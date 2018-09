Unes 300 bicicletes de la família Riberaygua s'exposaran de manera permanent en l'espai que actualment ocupa el departament de Socials del comú d'Andorra la Vella. La corporacio i la família han arribat a un acord que s'ha escenificat aquest dijous en una roda de premsa en presència de la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, i de Turi Riberaygua.

Les peces van des de l'any 1860 fins el 1950, i 80 d'elles estan exposades actualment al museu de l'Automòbil de l'Encamp. La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha explicat que no volen que la mostra es faci sota el concepte de museu tradicional sinó que sigui un espai interactiu i amb presència de les noves tecnologies. Es disposarà d'uns 1.500 metres quadrats en l'espai que actualment ocupa el departament de Socials. Ara cal trobar el responsable que dugui a terme el projecte d'una instal·lació que pot estar en funcionament l'any que ve.

Queden aspectes per resoldre com ara els socis, l'abast de la instal·lació (comunal o nacional) i si s'acabarà integrant a la xarxa de museus nacionals. La posada en marxa del projecte coincideix en un moment àlgid de la bicicleta, tant pel que fa al cicloturisme com al ciclisme professional, amb la presència a Andorra de destacats corredors. Per aquest motiu, Conxita Marsol ha anunciat que, a banda de l'exposició, s'organitzaran conferències i altres activitats.