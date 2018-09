Aquest dimecres a la tarda han arrencat els 12ns Debats de recerca, que enguany estan centrats en l'energia i els recursos naturals des de diferents enfocaments. Les jornades, que s'allarguen durant dues tardes, estan organitzades pel Govern d'Andorra i la Societat Andorrana de Ciències (SAC). Precisament, la presidenta del SAC, Maria Àngels Mach, ha recordat que aquesta temàtica ja es va tractar durant la diada andorrana de la Universitat Catalana d'Estiu del 2009 a Prada de Conflent, i que des de llavors el país ha canviat molt. Ara bé, en aquell moment eren projectes i ara són realitats. Per això Mach ha destacat la importància de donar visibilitat a la recerca dels investigadors andorrans i altres experts, i ha volgut deixar clar que el fet de ser un país de dimensions reduïdes “no ens eximeix de fer el possible per ser sostenibles i eficients”. La presidenta del SAC també ha remarcat que cal apostar per donar visibilitat i promoure la recerca, tal i com ja estan fent el Govern i la resta d'institucions.

Enguany, la conferència plenària ha anat a càrrec del doctor Jordi Llorca, catedràtic del departament d'Enginyeria Química i de l'Institut de Tècniques Energètiques de la Universitat Politècnica de Catalunya. Llorca ha manifestat que “estem obligats a fer una transició energètica”, ja que el model existent es fonamenta en els combustibles fòssils i, per tant, no sostenibles. D'Andorra, el catedràtic ha dit que el país va en la bona direcció i n'ha destacat, d'una banda, la importància de saber aprofitar la bona radiació solar que concentra; i de l'altra, el fet que sigui un dels països europeus amb un major parc automobilístic elèctric. Jordi Llorca ha assegurat que el Principat pot ser un model d'exemple per a altres països, perquè la transició energètica no és fàcil i, en canvi, aquí, les dimensions i la població del país permeten fer moltes coses. Ara bé, Llorca també ha remarcat que un dels aspectes importants de la transició energètica és que no hi haurà una única font d'energia, sinó la unió de diferents, i que la clau és combinar-les el millor possible per tenir un subministrament assegurat.

Aquesta primera jornada de debats també ha comptat amb tres ponències i un debat final. Una de les xerrades ha estat la del director general de Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA), Albert Moles, que en declaracions a la premsa ha manifestat que el canvi climàtic i la transició energètica són una realitat i que les accions que s'han de prendre són “molt ràpides”, a Andorra i arreu del món. Per part de FEDA, Moles ha dit que les accions més immediates han de ser: continuar desplegant la xarxa de carregadors elèctrics, impulsar un transport públic amb plataformes tecnològiques i desplegar les energies renovables a les llars, per tal de facilitar l'autoconsum i que totes les energies netes s'integrin molt bé a la xarxa, mantenint alhora un preu molt competitiu, com ara la del carbó. El director general de FEDA també ha destacat el fet de desplegar alguna gran central per projectes de Soldeu, de cogeneració de la Comella i del Pas de la Casa, molt més eficients i menys contaminants que el gasoil, i ha marcat el repte de començar a treballar seriosament amb projectes d'energies renovables, com ara fotovoltaics o d'altres. Ara bé, Albert Moles ha insistit que hi ha molta feina a fer pel que fa a mobilitat, ja que el sector del transport emet pràcticament la meitat de les emissions, i que l'objectiu final és el mateix per a tothom: emetre menys diòxid de carboni.

La inauguració dels debats ha comptat amb la participació del ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, que s'ha mostrat satisfet que aquest sigui un projecte consolidat i ha recordat que el repte de la transició energètica és local i global. Jover ha explicat que hi ha projectes que van en el bon camí (Renova, Engega, la llei de transició energètica…) i que és important pel país, per ser menys dependents i tenir més seguretat energètica, per tenir menys emissions i, en un context mundial, per combatre els efectes del canvi climàtic, on “tots hi hem de posar el nostre granet de sorra”.

Els debats se celebren a la sala d'actes de MoraBanc, entitat que patrocina l'esdeveniment. La segona jornada d'aquest dijous comptarà amb tres ponències més, un debat, una taula rodona i les conclusions. Totes les comunicacions es publicaran, posteriorment, en un llibre, i també es podran consultar en línia. El fòrum és obert a tota la ciutadania.