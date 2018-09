El Govern ha obert 250 noves places per atorgar nous permisos de residència i treball per compte propi. La convocatòria s'ha fet necessària després que les darreres 250 autoritzacions previstes en la quota aprovada el mes de desembre, gairebé s’hagin esgotat. El ministre portaveu, Jordi Cinca, ha explicat que l'obertura de la nova quota es fa amb la voluntat de continuar fomentant la inversió estrangera al país.

De fet, Cinca ha destacat que des de l'any 2016, quan es va aprovar la modificació de la Llei qualificada d'immigració, ja s'han atorgat un total de 1.928 autoritzacions per establir-se com a autònom. El ministre ha valorat positivament la xifra, que obeeix a la demanda creixent de professionals que volen establir-se al país, en part gràcies al procés d'obertura econòmica.

D'altra banda, el consell de ministres també ha acordat, arran d'una sentència del Tribunal Superior, obrir una convocatòria per a les proves d'aptitud per exercir d'agent immobiliari dirigida a les persones que no van superar-la l'any 2016, quan el TS va donar la raó a un dels candidats que va resultar no apte, perquè les condicions aportades per no superar la prova no havien estat prou explícites. El nou examen tindrà lloc els dies 11 i 12 d'octubre, i serà independent de la convocatòria ordinària que ja s'ha convocat per aquest any.