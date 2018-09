A principis del mes de maig, l'artista Samantha Bosque va començar a pintar el mural en una de les façanes del carrer Doctor Nequi. Malgrat la bastida d'obra, que ha propiciat a l'artista poder pintar el mural, a mesura que han anat passant els dies es podia observar l'evolució de l'obra. Un mes més tard, complint els termini, malgrat el mal temps i la pluja, aquest dimecres a la tarda s'ha descobert l'obra. “Magnífica”, ha ressaltat el cònsol menor, Marc Pons. El resultat final, tal com estava previst, evoca la fira del bestiar que es feia a principis del segle XX. El resultat final, inspirat en imatges datades entre el 1930 i el 1933 de Guillem de Plandolit, vol ser un homenatge al paper de la dona pagesa a principis de segle. De fet, segons ha explicat l'artista, hi ha reflectides un total de vuit dones.

El muntatge, fet en blanc i negre, abasta uns 200 metres quadrats de superfície. A més, Bosque ha destacat que pintar el mural no li ha estat fàcil, ja que executar l'obra des d'una bastida complica la visió global. “He baixat moltes vegades al terrat de l'edifici de sota per tenir una mica més de perspectiva”, però malgrat això l'artista ha reconegut que aquest dimecres, quan s'ha retirat tota la bastida, tenia una gran expectació per veure el resultat final. Pons ha ressaltat que els veïns de la zona han rebut amb gratitud el mural i ha assenyalat que espera no generar malestar a ningú perquè “el missatge és molt neutre, nostàlgic i històric”.

Aquesta nova pintura mural, en la qual el comú ha destinat 11.000 euros, forma part del projecte impulsat pel comú d’Andorra la Vella el 2016 per fer intervencions artístiques al carrer i dotar la parròquia d’un circuit urbà de muralisme. La iniciativa es va estrenar amb l’obra ‘Transparència’, signada també per Bosque l’any que Andorra la Vella va ser Capital Iberoamericana de la Cultura, a la façana posterior de Casa Comuna. L’obra, que reflecteix amb un estil hiperrealista la plaça Príncep Benlloch -imatge que es troba just al darrere de la façana-, ja s’ha convertit en un atractiu turístic que dona la benvinguda a la parròquia.

El cònsol menor també ha anunciat que ben aviat al projecte s’hi sumarà un tercer mural a la façana d’un edifici privat de Santa Coloma, que ara per ara s’està negociant amb la propietat. Tot i que no ha pogut avançar-ne els detalls, ha assenyalat que estarà a l’entorn d’una escola i que, “per tant, la temàtica serà juvenil i l’estil pictòric serà més en la vessant del disseny”.