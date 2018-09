Ordino és la seu de molts esdeveniments esportius, però encara afegeix una disciplina més: el tennis taula. De la mà del Club de Tennis Taula de les Valls del Nord, entitat creada fa pocs mesos, han organitzat per a aquest cap de setmana –dissabte 9 i diumenge 10 de juny– un campionat que servirà per definir els millors esportistes del país en aquesta disciplina. Comptarà amb la participació d'unes 60 persones de totes les categories, des de sub-11 fins a sènior, i es faran competicions individuals, de dobles i per equips. En el cas dels equips, n'hi haurà sis (quatre del club ordinenc i dos del club d'Encamp), i dos d'aquests seran femenins. És la primera vegada que una competició andorrana de tennis taula compta amb equips dobles femenins, ha explicat Antoni Martínez, president del Club de les Valls del Nord. De fet, les jugadores d'aquests equips participaran –també per primer cop– l'any vinent a la lliga nacional femenina espanyola.

D'altra banda, l'aposta pel tennis taula a Ordino es plasma també amb l'organització d'un campus d'estiu que tindrà lloc al juliol. La convocatòria ha estat un èxit perquè ja ha penjat el cartell de complet. S'hi han inscrit joves dels 6 als 18 anys, la meitat dels quals són del país però l'altra meitat venen d'Espanya. Al finalitzar el campus tindrà lloc un Open d'alçada.

Tornant a la competició del cap de setmana, el dissabte se celebraran els partits de dobles i per equips, i diumenge els individuals, així com l'entrega de premis, tot al pavelló Germans de Riba. Serà l'ocasió també de veure el jove talent andorrà de només set anys, l'Oriol Martínez, que ha entrat a la disciplina del Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat, tal com ha explicat l'entrenadora del club ordinenc, Loredana Raduta. L'entrenadora ha informat que el tennis taula “està considerat el segon esport més complet del món per la NASA”, també perquè requereix d'habiltat mental.

A l'acte de presentació de la competició d'aquest dimecres al migdia hi ha assistit també el conseller de Turisme i Esports del comú d'Ordino, Jordi Serracanta, que s'ha mostrat “encantat” que es faci aquesta primera competició a Ordino i ha donat el suport al club perquè es repeteixi la temporada vinent, així com també el campus. “L'alçada i instal·lacions que tenim aquí són espectaculars” i cada vegada tenen més demanda, ha assegurat.