El proper divendres 8 de juny, a les 7 de la tarda, a la sala La Buna d'Ordino, tindrà lloc la xerrada ‘La prevenció en les dificultats d’aprenentatge’, a càrrec del fisioterapeuta pediàtric Iñaki Pastor, en el marc de la presentació del seu llibre '¡Ayúdale a despegar!', escrit conjuntament amb Jara Acín. L’acte estarà presentat per l’optometrista clínica Lucila To, de l’empresa Comunicación y Terapia, establerta a Ordino. La salut i l’educació dels fills com a responsabilitat de pares i mares és el canvi de paradigma social que proposen els experts en fisioteràpia pediàtrica.

El títol '¡Ayúdale a despegar!' és una guia per al desenvolupament òptim dels nens i es basen en l’estadística d’un de cada cinc nens espanyols que presenta algun problema d’aprenentatge i el 18% deixa els estudis abans d’hora. Els autors tracten el desenvolupament cognitiu, físic i emocional d’infants i nadons des de la fisioteràpia i la psicologia, amb l’objectiu d’evitar trastorns en el desenvolupament neuronal i problemes d’aprenentatge. El llibre que es presenta consta de catorze capítols, aporta consells i un glossari de termes freqüents. Entre aquests temes destaca el rendiment escolar, la postura corporal, l’habilitat per relacionar-se, la capacitat per identificar el perill i protegir-se, dèficit d’atenció, afecte o el moviment.

Pastor és director de l’Institut de Teràpies Integratives de Saragossa i l’any passat va oferir una formació per experts clínics i educadors, organitzada a Ordino per Lucila To, que ja va comptar amb el suport del comú d’Ordino que cedeix l’espai per a la presentació.