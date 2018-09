El departament de Joventut i Esports del comú dʼEncamp ha obert les inscripcions per a les activitats estivals, que enguany giraran entorn de la temàtica ʻEl cinema i els seus gèneresʼ. Pel que fa a les Colònies d’Estiu es divideixen en dos períodes de dotze dies, un primer torn del 2 al 13 de juliol i un segon torn del 16 al 27 de juliol, i estan dirigides a infants i joves dʼentre 8 i 17 anys que realitzen diverses activitats a lʼalberg de la Baronia dʼEncamp. Aquesta activitat compta amb 45 places.

El preu per torn de les colònies és de 230,90 euros per als infants i els joves de la parròquia dʼEncamp, 276,10 euros per als infants i joves del país i de 466,90 euros per als infants i joves de fora del país, amb un 10% de descompte per als socis del Club Piolet o del Carnet Jove i un 20% de descompte per a segon germà.

Dʼaltra banda, el 4×15 d’Encamp i del Pas de la Casa ofereixen una programació diversificada dʼactivitats per a infants dʼentre 6 i 12 anys. Del 2 de juliol al 7 de setembre els més petits podran gaudir dʼuna planificació completa amb jocs, tallers, activitats aquàtiques i esportives i sortides.

El preu de les activitats del 4×15 és de 85,35 euros la setmana, sent de 75,30 euros la setmana del 13 al 17 dʼagost, perquè el 15 dʼagost és festiu. També sʼaplicaran als preus un 10% de descompte per als socis del Club Piolet o del Carnet Jove i un 20% de descompte per a segon germà. Les inscripcions s'han de formalitzar a les recepcions dels centres esportius comunals.