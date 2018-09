L'empresa Regirarocs, dedicada a la recerca, conservació i difusió del patrimoni cultural i natural dels Pirineus, està en peu de guerra amb el Govern. El motiu és una missiva que va enviar el 23 de maig el ministeri de Cultura, concretament la directora general Montserrat Planelles, al director de Regirarocs, Gerard Remolins, avisant-lo que si no retirava les informacions que havien penjat a Internet sobre la localització del Roc de les Bruixes a Canillo –conjunt de gravats que segons les darreres investigacions daten del segle III abans de Crist– se li obriria un expedient sancionador. De moment, l'empresa no ha retirat aquesta informació controvertida, que es pot trobar per exemple al seu perfil a la plataformes de Wikiloc.

Aquest dimarts, la mateixa Planelles ha comparegut davant els mitjans per justificar la carta i l'amenaça. Ha recordat que la pròpia Constitució, i més concretament l'article 38 de la Llei de patrimoni cultural, deixa clar que és “competència” del ministeri autoritzar la informació i difusió del patrimoni cultural del país (el Roc de les Bruixes és un bé cultural en la classificació de zona arqueològica). I “si és competència del ministeri, és competència del ministeri”, ha subratllat. Planelles ha informat que en cap cas han autoritzat aquesta difusió sobre l'accés a Regirarocs, perquè “entre d'altres coses no hi ha hagut demanda” per fer-ho.

La directora de Cultura ha plantejat que, a diferència d'altres jaciments també protegits, aquest no està obert a la visita pública ja que diversos experts (com Pierre Campmajo, que va visitar el Roc de les Bruixes aquest mateix mes de maig), així ho han recomanat. “Són gravats on si s'hi s'actua és irreversible”, ha manifestat en relació a possibles actes vandàlics. El Roc de les Bruixes “és un jaciment vulnerable, Patrimoni Cultural vol controlar l'accés públic, té competències i està obligat a fer-ho”, ha afegit. De fet, ha recordat que des del ministeri “estem fent constantment denúncies a la policia” per actes vandàlics contra espais protegits del país.

El ministeri considera que la publicitat i “difusió excessiva” que en fa Regirarocs incita a que la gent vagi i accedeixi de manera fàcil fins a la ubicació del jaciment canillenc. En qualsevol cas, ha assegurat que actuaran “igual amb tothom” i que no és cap acció específica contra aquesta empresa. De fet, ha recordat que Remolins demana autorització per fer visites guiades al jaciment amb personal interessat, i que se li dona “sense cap problema”.

En cas que expiri el període de quinze dies donat a l'empresa, el ministeri iniciarà l'expedient i posarà en mans del gabinet jurídic el cas, “i ell resoldrà com consideri que ha de resoldre”, ha apuntat Planelles.

En relació a la possibilitat de tancar el Roc de les Bruixes, de moment no es planteja perquè “el que no farem serà posar allà dos policies”, però que s'ha de trobar l'equilibri perquè es pugui protegir però també pugui ser visitada sobretot per experts.