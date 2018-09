El cicle ONCA Bàsic 2018 creix en ambició i en nombre de propostes musicals. Els divuit concerts, que tindran lloc fins al setembre, representen el triple que l'any passat, un creixement que es justifica ja que el cicle s'emmarca en l'Any Europeu del Patrimoni Cultural. Tal com ha recordat el coordinador del departament de Patrimoni Cultural del Govern, Alfons Codina, un dels objectius d'aquest cicle és el de difondre el patrimoni del país, a partir de la celebració de concerts a espais d'alt valor cultural i històric, motiu pel qual s'ha volgut fer aquest esforç en nombre de concerts. Hi participaran fins a 24 músics, la majoria andorrans (i col·laboradors que ja han participat amb l'ONCA) els quals fan propostes musicals “molt diferents” en concerts de petit format que tindran lloc tant al matí com a la tarda i a la nit, ha explicat el coordinador de projectes de l'ONCA, Josep Martínez.

En aquesta edició, i per primera vegada, totes les parròquies tindran representació als concerts de l'ONCA Bàsic. A espais poc coneguts o visitats, com les esglésies de Sant Andreu d'Andorra la Vella, Sant Miquel de la Mosquera a Encamp o Sant Andreu d'Arinsal. O a espais simbòlics com l'edifici Ràdio Andorra, el museu Casa Rull, l'església de Sant Miquel d'Engolasters o l'Era Gran de Casa Rossell. Se cerca “aprofitar la música per obrir espais on normalment no hi anem, el concert és l'excusa perfecte per accedir, visitar i conèixer aquest espai”, ha defensat Martínez. Pel que fa al concert de Ràdio Andorra, a càrrec del Quartet Krommer (que intepretaran obres de Franz Krommer i de Mozart), és “una oportunitat per al públic” per “veure els treballs de restauració” que s'hi han fet, també de la maquinària, ha destacat Codina. El coordinador de Cultura ha ressaltat que les formacions que participen en el cicle han adaptat les seves propostes a l'espai on actuaran. Espais de dimensions reduïdes amb capacitat de públic que van de les 30 a les 60 persones com a màxim.

D'altres concerts destacats són el 'Saxo a solo' de Guillem Tudó, un viatge entre les obres més representatives del blues o el jazz, o el 'Rythmic Trio', amb flauta, saxo i guitarra, amb una proposta que parteix de compositors clàssics però que s'han inspirat en música popular llatinoamericana com el tango, la samba o la bossa nova. Jordi Claret (violoncel elèctric) i Landry Riba (baix elèctric) també participen en el cicle, amb un concert basat en la improvisació.

El cicle ONCA Bàsic va néixer fa sis anys com a projecte de l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra (ONCA), entitat impulsada pel Govern i la Fundació Crèdit Andorrà.