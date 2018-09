Malgrat que a simple vista els fongs, bacteris o partícules que es traslladen per l'espai a través de l'aire no son visibles per l'ull humà, hi són i són molt perilloses quan les defenses de l'ésser humà estan en llindars baixos, com quan estem malalts. De fet, la qualitat de l'aire és tan rellevant com dir que 8 de cada 100 pacients ingressats en un hospital contrauen una nova infecció dins dels centre per culpa d'una mala qualitat de l'aire. Però no només això, 4 d'aquests 8 pacients pateixen una infecció de gravetat i 2 moren a causa de la nova malaltia. O el que és el mateix, un 8% dels pacients s'infecten i 1 de cada 50 mor per una infecció contreta dins de l'hospital. Així ho apunten les estadístiques europees, que també es poden traslladar en el cas andorrà.

“Són infeccions evitables, però a vegades la pròpia pràctica de la professió ens fa passar per alt petits detalls que són claus”, ha explicat la doctora, Gloria Cruceta. La doctora ressaltat que l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, així com la resta de centres hospitalaris dels països europeus, fa estudis a diari de qualitat ambiental en totes aquelles àrees crítiques del centre i fins i tot té un comitè que s'encarrega d'analitzar la qualitat de l'aire, malgrat que no hi ha una normativa andorrana que ho reguli. És per això que Cruceta reclama una normalització, però també apunta cap a una conscienciació dels professionals de la salut i dels pacients per combatre les estadístiques d'infeccions, malgrat apuntar que “l'hospital Nostra Senyora de Meritxell està a nivell europeu en control de qualitat de l'aire”.

Però per fer arribar tot aquest missatge, la jornada anual de l'Associació Andorrana per a la Qualitat Ambiental en Interiors (AAQAI) es dedicarà a debatre la importància de mantenir una bona qualitat ambiental dins dels hospitals i centres sanitaris. La trobada, que se celebrarà el proper 12 de juny a l'Espai Innovació d'Actua a Caldea, s'iniciarà a dos quarts de deu del matí i s'allargarà fins a un quart de dues de la tarda, amb múltiples ponències i la presència del ministre de Salut, Carles Álvarez.

A nivell europeu existeix una normativa que obliga als centres hospitalaris i també a les cíniques privades a realitzar un control de la qualitat de l'aire de manera periòdica. Mentre que a Andorra l'hospital sí que implementa controls, malgrat no disposar de normativa, els centres privats només han de demostrar la qualitat de l'aire quan obren el centre. “Els controls de l'aire hi són, però s'hauria d'establir una periodicitat, perquè demostra que el primer dia que obres tinguis una bona qualitat no vol dir que al cap d'un any es mantingui”, ha apuntat la també coordinadora de la jornada AAQAI Gloria Cruceta.

Sense voler assenyalar a ningú ni culpabilitzar, Cruceta ha ressaltat que moltes vegades aquests controls no existeixen per falta de consciència, però també ha reclamat una regularització per les clíniques i ha apuntat que el ministeri n'està al corrent. Una posició que també ha subscrit el president de l'AAQAI, Josep Sobrevias, que ha recordat que si la regulació no va lligada amb una conscienciació moltes vegades no es compleix.