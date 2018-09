La XIX Travessa de les tres parròquies comptarà enguany amb la coorganització del Club Pirinenc Andorrà, que s'afegeix als comuns d'Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany. En aquesta edició la parròquia amfitriona és Andorra la Vella, que acollirà la prova el diumenge 17 de juny amb una previsió d'uns 130 inscrits. La xifra pot variar en funció de la meteorologia i amb el fet que es disputen altres proves en la mateixa data.

Hi ha dos recorreguts de 20 i 8 kms amb sortida i arribada a l'inici del camí de Prat Primer. El traçat llarg passarà per la collada de la Caülla, Prat Primer, Boumort, Pic Negre, la Nou, Perafita i Claror, amb un desnivell de 700 metres. Aquest recorregut i el curt tindran la sortida i l'arribada a l'inici del camí de Prat Primer.

El preu d'inscripció és de 10 euros per infants fins a 17 anys i gent gran a partir dels 60 i per la resta és de 20 euros. Es pot fer de manera presencial al Centre Esportiu dels Serradells, fins al dissabte 16 de juny, o a la pàgina web eventselit.com fins el 15 de juny a les vuit del vespre. Hi haurà un servei de transport que portarà els participants al lloc de sortida.

Tots els participants rebran un obsequi i hi haurà un dinar de germanor a les dues del migdia als Serradells. Com als darrers anys, no hi haurà gots de plàstic als avituallaments i els participants podran comprar un ecogot per cinc euros. Hi haurà set avituallaments.