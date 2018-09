La unificació de tots els estands en un sol espai de 15.000 metres quadrats ha donat els seus fruits. O almenys així ho ha valorat i ho apunten les dades facilitades per la consellera de Promoció Econòmica i Vivand, Sandra Tomàs. La segona mostra de Turisme Actiu, Muntanya i Salut (Tamis), que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Escaldes-Engordany, ha aconseguit atreure entre un 20 i un 25% més de públic que l'any passat. Una de les grans novetats d'enguany ha estat la reunificació de totes les paradetes al Prat del Roure. “Hem donat una oferta més diversificada, més dirigida, però unificada en un mateix espai, fet que ha facilitat l'arribada de la gent”, ha explicat la consellera.

En total, prop de 300 persones han passat pels estands de restauració, uns 250 infants han provat les motos elèctriques i unes 700 per les taules promocionals de les parròquies. Tot i aquestes dades, Tomàs ha dit que encara és d'hora per acabar de fer una valoració més completa, i en les properes setmanes es reunirà amb els operadors per analitzar la jornada i veure quins canvis es poden impulsar. Tot i això, la consellera ha volgut emfatitzar encara més els resultats positius, ja que tant dissabte com diumenge han estat uns dies amb la climatologia complicada i aparició de pluges intermitents.