El comú d'Andorra la Vella ha participat aquest 1, 2 i 3 de juny en el X Comitè sectorial de desenvolupament econòmic de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) que ha tingut lloc a Cadis. Durant l'esdeveniment s'han debatut i analitzat propostes de futur per encaminar el desenvolupament econòmic cap a models sostenibles i solidaris, ha informat el comú. La presència andorrana ha anat a càrrec de la consellera de Finances del comú, Maika Nin, que ha impartit una conferència centrada en la dona i l’emprenedoria, en què ha exposat, entre d’altres, les ajudes que s’han concedit als joves emprenedors (en els darrers vuit anys s’han atorgat ajuts valorats en 54.000 euros a 55 professionals menors de 35 anys) i ha explicat com en els darrers deu anys s’han creat a la parròquia més de 400 nous negocis regentats per dones.

A les jornades, que han comptat amb la presència de representants de disset capitals iberoamericanes, s’han tractat tres grans eixos temàtics centrats en l’economia social, solidària i sostenible en l’àmbit local; la contribució de les empreses municipals al desenvolupament econòmic, i les dones i l’emprenedoria.

Un dels aspectes que han destacat molts dels ponents, ha ressaltat el comú, és la necessitat del treball en xarxa com a forma d'aprenentatge mutu i l’intercanvi d'experiències dels governs locals, així com per a la redefinició del paper dels municipis en la planificació global.

La trobada celebrada a Cadis ha agafat el relleu del Comitè de Desenvolupament Econòmic que va acollir Mèxic fa un any.