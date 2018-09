La sala administrativa del Tribunal Superior de Justícia, en un aute del 31 de maig, ha desestimat la demanda d'aturar cautelarment les obres de la plataforma de Soldeu mentre resol el recurs dels germans Viladomat. La petició s'incloïa en el recurs d'apel·lació que van presentar Joan, Cristina i Xavier Viladomat contra la sentència de la Batllia del mes de febrer passat, que avalava la declaració d'interès nacional de la infraestructura.

El Govern, en la seva resposta al recurs, assegura que no es pot aturar el projecte perquè respecta la legalitat vigent, no existeixen perjudicis d'impossible reparació per a tercers, i perquè la paralització de les obres aniria en contra de l'interès general, ja que la plataforma no estaria enllestida per a la celebració de les finals de la Copa del Món d'esquí del 2019.

El TS, tot i no entrar en el fons de la qüestió, considera que a priori no s'aprecia cap il·legalitat. També assenyala que, malgrat que el projecte d'interès nacional no va ser promogut ni redactat pel Govern, sí que el va validar posteriorment. Finalment, no considera acreditada l'existència de perjudicis d'impossible reparació, perquè els Viladomat els intenten acreditar amb l'avaluació d'impacte ambiental, però el document no va ser aportat en la instància i es va adjuntar de manera incomplerta.

Després d'aquest pronunciament, cal encara esperar la resolució del recurs presentat pels Viladomat, que demanen que es revoqui la sentència de la Batllia ja que consideren que la declaració d'interès nacional de la infraestructura no va ser ajustada a dret.