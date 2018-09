Reformular i reorganitzar el departament d'Infància i Joventut del comú de Sant Julià de Lòria, per potenciar les activitats relacionades amb aquest col·lectiu i atreure'ls a la parròquia perquè no marxin. Aquest és el principal objectiu de la nova tècnica, Lídia Rebés, que aquest dilluns al matí ha presentat les noves línies d'actuació del departament, conjuntament amb la consellera de Social, Francesca Barbero. Actualment al poble lauredià hi ha un total de 1.900 persones amb una edat compresa entre els 12 i els 29 anys, però el fet que Sant Julià no gaudeix d'escolarització secundària dificulta que els joves s'arrelin a la parròquia.

Per això el departament s'ha reforçat amb la nova tècnica i té previst, abans que acabi l'any, contractar un educador de carrer, per captar els joves al sortir de l'escola i conèixer així les motivacions d'aquest col·lectiu. Rebés ha destacat com a element clau l'associacionisme. “Farem de mediadors entre els joves i el comú i impulsarem l'autoorganització”, ha explicat Rebés.

Com a fites plausibles, tant Rebés com Barbero han insistit que es reforçaran i mantindran les activitats que ja hi ha actualment, com el consell d'infants, horts socials, assessorament juvenil, xerrades de prevenció, etc. De fet, aquest cap de setmana passat es va celebrar la festa Pedala't, que va aplegar prop de 200 joves, la primera activitat impulsada per la nova estructura comunal. Com a nous objectius, s'ha posat sobre la taula la possibilitat de tirar endavant un consell de joves. “D'aquest col·lectiu de persones compreses entre els 12 i els 18 anys en sabem molt poca cosa de les seves necessitats i aspiracions”, ha defensat d'aquesta manera la constitució d'un consell de joves, la consellera Barbero.

Una iniciativa innovadora a nivell comunal, ja que quelcom semblant ja s'està fent a nivell del Govern. “La pertinença i la participació activa és el que motiva i lliga les persones a la parròquia”, ha destacat Rebés. Per calendari, Barbero ha insistit que seria ideal poder-ho impulsar abans que acabi el mandat, però en cas que no es pugui fer es deixaran tots els avenços sobre la taula. Pel que fa a la partida pressupostària destinada a aquestes novetats, la consellera ha apuntat que no n'hi ha cap, “però tenim la voluntat i els mitjans humans per fer-ho”.