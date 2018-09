La policia va detenir aquest dissabte passat a Encamp un home no resident de 34 anys, com a presumpte autor dels delictes de maltractaments en l'àmbit domèstic i contra el patrimoni. Els agents van ser requerits per una discussió amb agressió entre cònjugues, i la dona agredida presentava hematomes a l'avantbraç. En dur les diligències pel delicte de maltractaments en l'àmbit domèstic, la policia va esbrinar que l'home era l'autor de la sostracció d'una torre d'ordinador de taula, teclat i ratolí –de valor superior als 700 euros– de la biblioteca comunal d'Encamp, fet denunciat al mes d'abril d'enguany. En el posterior registre domiciliari, els agents van recuperar el material sostret. El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 19 persones durant aquesta darrera setmana (del 28 de maig al 3 de juny de 2018). Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (3), contra la seguretat del trànsit (7) i altres delictes (9).

A més, la policia va detenir el divendres passat a la frontera amb França una dona i un home no residents de 50 i 51 anys respectivament, com a presumptes autors d'un delicte de contraban. Els duaners de servei a la frontera francesa van controlar aquestes dues persones a l'interior d'un turisme particular quan es disposen a abandonar el Principat amb 1.780 paquets de tabac, valorat en 6.194 euros. Al mateix punt frunterer, va ser detingut aquest dissabte un home no resident de 54 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la funció pública -desobediència a una ordre d'expulsió administrativa, per un període de 3 anys-, així com una segona detenció d'un home pel mateix motiu a la frontera del riu Runer. D'altra banda, la policia va detenir el dimecres passat al Pas de la Casa un home no resident de 20 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic –falsa identitat–. Durant el control de l'home indocumentat, aquest va donar verbalment una identitat, mentre que els agents van verificar que consta al fitxer policíac amb una identitat diferent.

Per un altre costat, la policia ha detingut dos homes per dos accidents de trànsit, el primer amb un ferit i el segon amb danys materials. Pel que fa als delictes contra la salut pública, la policia va detenir un home resident de 34 anys, per la presumpta compra de cinc pastilles d'èxtasi, en un domicili particular d'Encamp; un home no resident de 37 anys, per possessió d'1'2 grams de cocaïna i 2 grams de marihuana, que accedia al Principat en un turisme particular; i un home no resident de 22 anys, per possessió de 0'7 grams d''speed' i 3'8 grams de marihuana, que també accedia al Principat en un turisme particular.