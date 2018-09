L'associació de comerciants del Centre Històric i el comú d'Andorra la Vella ja ho tenen tot a punt per a una nova edició, la vuitena, de l'esdeveniment De copes al Centre Històric, la qual tindrà lloc el proper dijous 7 de juny entre les 19 i les 24 hores. La participació dels comerços i restaurants de la zona és similar a edicions passades, una cinquantena, ha explicat la consellera de Promoció Turística i Comercial del comú, Mònica Codina, amb accions atractives per als seus clients com descomptes, benvingudes gastronòmiques i tastets, sortejos o fins i tot la possibilitat de fer-se un massatge a l'interior d'una botiga. Paral·lelament, s'han organitzat catorze activitats, com música en viu, tallers de ball, sessions de DJ, un 'Candy Bar', un 'photobooth' i les ja tradicionals visites guiades gratuïtes a Casa de la Vall. Tot plegat, cerca “seguir posicionant el Centre Històric com una zona gastronòmica i de comerç diferent, especialitzat, que no pots trobar a un eix central”, ha defensat Codina.

La novetat d'aquesta vuitena edició, tal com ha ressaltat la presidenta de l'associació de comerciants del Centre Històric, Anna Riberaygua, és una desfilada de moda esportiva a càrrec de la dissenyadora andorrana Marta Marsà, la qual comptarà amb la participació de vint esportistes de renom del país que li faran de models. No ha volgut desvetllar noms però ha assegurat que són esportistes coneguts. Aquesta activitat és fruit de l'aposta de l'associació per tirar endavant l'objectiu de “promocionar l'emprenedoria i els nous creadors andorrans”, ha explicat la comerciant.

Tant Codina com Riberaygua han coincidit que aquest esdeveniment serveix per donar la benvinguda a l'estiu i que, malgrat pugui fer mal temps, no es cancel·larà. Està destinat sobretot a la població del país, tot i que també “repercuteix de manera positiva amb la de fora”, ha assenyalat la consellera.

Ordenament de les terrasses

En un altre ordre de coses, i en el marc del Pla estratègic del Centre Històric, Riberaygua ha explicat que ja ha tingut lloc la primera reunió del comitè executiu, per establir les prioritats d'actuació, conjuntament amb les que pugui treballar el comú. Codina ha recordat que qualsevol actuació que es faci al Centre Històric, també urbanística, ha de passar pel comitè, on també hi participa el Govern i la Cambra de Comerç. Una de les primeres accions serà la d'elaborar una reglamentació específica sobre places i terrasses, per ordenar més la zona i sobretot millorar la convivència entre la part comercial i de restauració, i la cultural i de monuments. “El que no poden fer les terrasses és envair zones d'alt valor cultural”, ha plantejat la consellera.

De fet, s'acaba d'aprovar una reglamentació similar per a la restauració de l'avinguda Meritxell.