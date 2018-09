Dins de l’actualització contínua de la seva banca digital, MoraBanc ha llançat dos nous canals de comunicació amb el client digital: un xat i un mòdul que permet programar cites amb el gestor totalment en línia i de forma privada, personal i segura. Aquestes noves funcionalitats es posen a l’abast dels clients dels gestors de Banca Personal, Banca Privada, Banca Corporativa i Institucional, i milloren l’experiència de l’usuari amb una comunicació més còmoda i senzilla.

El xat de MoraBanc Digital és una eina de missatgeria que permet mantenir converses bidireccionals client-gestor com si fos un whatsapp. Tant el client com el gestor poden crear una conversa amb un assumpte determinat i xatejar dins d’aquesta conversa, amb la possibilitat d’annexar documents, imatges i incloure enllaços.

Aquesta eina permet al gestor una atenció més àgil, eficient i segura i li permet tenir un històric de converses de cadascú dels seus clients. El client, per la seva banda, pot consultar les converses amb el seu gestor sempre que vulgui, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. Els xats queden emmagatzemats en el seu mur en un entorn segur. Totes les comunicacions es fan a la part privada del client amb uns protocols més segurs que els que ofereix el correu electrònic.

Amb el servei de gestió de cites els clients poden posar-se en contacte amb el seu gestor de forma ràpida i còmoda des de la banca en línia i des de les aplicacions mòbils del banc. Si el client vol resoldre algun dubte o necessita ajuda per prendre alguna decisió financera, només ha d’escollir el canal d’atenció presencial o telefònic, el dia i la forquilla temporal per a la cita i com vol que se li confirmi la cita (per SMS o per correu electrònic). Aquesta eina permet al client optimitzar el seu temps sabent que en l’espai reservat per a la seva cita no haurà de tenir esperes innecessàries i tindrà tota l’atenció del seu gestor.

Amb aquest llançament, MoraBanc continua apostant per la transformació digital de les finances i per la millora de l’experiència del client perquè aquests contactin i operin a través de MoraBanc Digital de forma fàcil, còmoda i segura, siguin on siguin, sempre.