L’ascensor i les escales de la Quirola, que connecten la zona de Tobira amb l’avinguda Príncep Benlloch, s’inauguraran dimecres d’aquesta setmana vinent, un cop els treballs han conclòs. Aquesta connexió va ser projectada per la corporació comunal d’Andorra la Vella com una de les mesures per activar Príncep Benlloch i els voltants, ja que servirà per unir l'avinguda de manera ràpida amb la zona de Prat de la Creu.

Els treballs s’han dut a terme en dues fases, durant les quals ha estat necessari fer l’enderrocament de les antigues escales. El mes d’agost de l’any passat es va cloure la primera fase en què es va fer el desmuntatge de la roca i la construcció de les escales i l’estructura de l’ascensor. En una segona fase, s’ha construït una passarel·la i s’ha instal·lat l’ascensor. S’han col·locat, a més, uns vidres de color verd als laterals. El cost total de les obres ha estat d’uns 600.000 euros i cal destacar que els treballs han patit un retard per la dificultat en el desmuntatge de la roca.