Després de lliurar a la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, l'instrument de ratificació de l'acord entre el Principat d'Andorra i la República Francesa relatiu a la millora de la viabilitat de les carreteres nacionals 20, 320 i 22 entre Tarascon-sur-Ariège i la frontera francoandorrana, l'ambaixadora francesa Jocelyne Caballero explica l'abast dels treballs, a banda de destacar la feina que es porta a terme des de la Dirso, la direccio departamental de carreteres del sud-oest de França.

En què consistiran els principals treballs que es duran a termé

Paral·lelament a l'acord francoandorrà que contempla la viabilitat hivernal, la protecció de la carretera contra el risc d'allaus i, també, les zones per posar cadenes, hi ha un protocol d'entesa entre l'Estat i la regió i els departaments francesos per un import de 136,9 milions d'euros del qual els principals treballs seran la desviació de Tarascó i a l'arranjament de llocs que són particularment perillosos, a les principals corbes i als passos a nivell. També s'ha previst de fer carrils d'avançament i eixamplar la carretera allà on sigui possible, especialment a l'indret de la Remise.

Amb aquestes obres s'està també escurçant el temps de durada del trajecte. Una altre fet rellevant és l'obertura de la desviació d'Acs.

La desviació d'Acs ja és operativa des del desembre del 2016 que es va inaugurar amb la visita de Bernard Cazeneuve -aleshores primer ministre de França- i fa guanyar entre 10 i 15 minuts en el trajecte des de Tolosa. Actualment l'aeroport de Tolosa és a dues hores i mitja d'Andorra respectant els límits de velocitat.

En aquest àmbit viari, també cal destacar el projecte Sapyra. En quin punt estem'

El projecte Sapyra es va iniciar fa alguns anys però precisament durant el 2018 i el 2019 entra en una fase mot dinàmica. Hi ha diverses formes per protegir els corredors d'allaus. Es poden posar xarxes, o preveure la plantada d'arbres que aturin les allaus. El 2018 s'equiparan cinc corredors d'allaus a l'alçada de l'Ospitalet, de Porta i de Porte Puymorens. Cinc corredors d'allaus estaran equipats aquest any i tres més el 2019, a la zona de l'Ospitalet. D'altra banda, els corredors que no estaran protegits disposaran de detectors viàries d'allaus, cosa que permetrà millorar, amb la col·laboració dels meteoròlegs, i en particular de Méteo France, preveure les allaus i fer segura la carretera i de limitar els talls.

Hi ha el treball de la Dirso, del qual sovint no es fa prou difusió, ni és prou conegut.

Efectivament. Tenim la sort de comptar amb la Dirso i amb equips molt actius, competents i molt sensibles amb l'accés amb Andorra. I malgrat el rigor d'aquest hivern, amb abundants nevades, la majoria d'elles en cap de setmana, crec que ens podem felicitar de la manera com hem passat l'hivern.

A banda dels treballs, hi ha algun altre aspecte que contempli l'acord'

Els treballs es concentren a la part superior entre l'Ospitalet i Andorra i fan esment al tema la viabilitat hiverna, és a dir, a la prevenció de les allaus. Però hi ha un altre aspecte i és el de les zones per posar cadenes de manera que els turistes que s'aventuren en aquest eix viari i que no van preparats bloquegin la circulació als que van ben equipats o els que, també, necessiten aquesta carretera per treballar com és el cas dels transportistes o dels comerciants. La part important del pressupost serà pel corredor d'allaus i, en particular, l'H2 que és molt difícil de securitzar. L'única manera de fer-ho, de fet, és cobrint la carretera. Tots els treballs de preparació i els estudis necessaris s'han posat en marxa com els mediambientals. L'objectiu és que els treballs al corredor començin el 2021. El tema de les zones per posar cadenes també avança bé. Hi haurà dues zones que es poden acondicionar ràpidament. Una a l'alçada d'Acs, a la sortida de la rotonda en sentit Andorra i l'altra a l'Ospitalet. L'important és que hem passat de les paraules als fets i que els treballs ja són una realitat. En el cas de Tarascó ja s'està treballant en una desviació provisional.