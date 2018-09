Escaldes-Engordany ha donat el tret de sortida aquest dissabte al matí a la segona mostra de Turisme Actiu, Muntanya i Salut (Tamis) que se celebra al llarg de tot el cap de setmana al Prat del Roure amb l’objectiu “de posar a l’abast tant del públic intern com dels turistes” que aquests dies visitin el país l’oferta de turisme actiu i de natura, sent un aparador també del sector de la salut, els esports o l’alimentació saludable, tenint en compte, tal com ha explicat la consellera de Promoció Econòmica i Vivand, Sandra Tomàs, que “una nova forma de vida saludable” compta cada vegada amb més adeptes.

Una de les novetats d’aquesta segona edició és que totes les activitats s’han concentrat a la zona del Prat del Roure i Tomàs es mostrava satisfeta que aquest matí aquest espai ja comptés amb “moltíssima afluència” en especial d’un públic molt familiar, que a banda de poder gaudir de l’oferta dels diferents expositors també tindrà al seu abast diferents activitats al llarg del cap de setmana. Tot i això, el mal temps que ha fet al llarg de la tarda influït en la disminució de la gent pel parc.

Tomàs ha manifestat que la voluntat és que aquesta cita es pugui mantenir en el calendari aportant “millores” en cada edició. D’aquesta manera, ha recordat que en aquesta segona ja se n’han inclòs i que de cara a la de l’any que ve es farà una reunió de valoració per veure quines altres es poden fer, ja que “sempre hi ha coses que es poden millorar”.

En la mostra prenen part tant expositors d’oferta pública com privada, que mostren una proposta molt lligada a la muntanya. També prenen part més estands que l’any passat, tot i que el comú vol esperar al balanç final per quantificar aquesta participació, ja que “fins darrera hora hi ha hagut aportacions”.

De cara al futur, la consellera de Promoció Econòmica i Vivand ha destacat que de moment s’aposta per una mostra de tamany reduït, ja que si es volgués fer “de dimensions més grans” i amb tota l’oferta del país i fins i tot de fora caldria molta més aportació econòmica i potser ho hauria de pilotar alguna altra entitat, com Andorra Turisme, que aporta 7.000 euros per a aquesta cita, tal com recorda.