Tractar “el tema de les limitacions, conèixer-se millor dins el treball en grup, com es funciona dins el grup i que es modifiqui una activitat amb una cosa inesperada”, aquest és l'objectiu amb què la Fundació ONCA ha organitzat per a aquest cap de setmana el taller 'Amb tots els sentits', la tercera proposta formativa de la temporada 2018 i que va a càrrec de Joan Hernández. La formació ha tingut una “bona acollida” entre els adults, arribant al màxim de 15 places que s'oferien i Hernández també ha valorat que s'hagi pogut arribar al mínim per poder oferir el taller per a infants i joves, tenint en compte les diverses activitats programades al país.

Hernández ha destacat que espera que les persones que prenguin part en aquesta formació (que en el cas dels adults s'ofereix també diumenge al matí) l'acabin coneixent-se “millor amb un treball amb un grup” (de persones) que no coneixen i “què els ha passat” quan han hagut de fer front a una activitat que pensaven que podrien fer sense cap problema, quan s'hi ha afegit un obstacle. En definitiva, es tracta de prendre consciència de la importància dels sentits.

Hernández ha explicat que és un taller a mida, que ha creat per a la Fundació ONCA tenint en compte la seva experiència com a professor de teatre i com a “persona que forma part del procés creatiu” amb col·lectius en risc d'exclusió social. D'aquesta manera, ha intentat “ajuntar aquests dos mons” per treballar les limitacions. En aquesta formació hi han col·laborat la Fundació Anna Riera i el comú de Sant Julià de Lòria. El darrer taller de la temporada serà a l'octubre i anirà a càrrec d'Anna Vega que oferirà 'Música en família, nadons i gestants'.

D'altra banda i pel que fa al projecte ONCA Social, Hernández, que n'és el coordinador, ha destacat que aquest mes de juny es farà un espectacle titulat 'Comusiquem-nos' amb usuaris de l'Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell, concretament de Xeridell i del centre de dia. A més, s'acabarà la temporada treballant amb els usuaris del Cedre, DomusVi Salita i del taller Claror de la Seu. Hernández s'ha mostrat “súper content” que s'hagi pogut arribar “al màxim de col·lectius possible”.