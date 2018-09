Com cada primer dissabte del mes de juny, Encamp ha celebrat, aquest dissabte al matí, la Diada de la Mare de Déu de l'Ecologia. Una cinquantena d'encampadans de totes les edats han pujat a peu, pel camí de les Pardines, fins a l'oratori de la verge, on s'han realitzat les activitats tradicionals de cada any.

La pregària a la Mare de Déu de Déu ha encetat la diada, seguida d'una ofrena floral que han realitzat un grup de nens i nenes. A continuació, tots els assistents, entre els quals hi havia els cònsols de la parròquia, Jordi Torres i Esther París, han cantat els goigs a la verge de l'Ecologia. La ballada de sardanes i l'esmorzar de coca amb xocolata han acabat de completar la celebració, abans de desfer el camí i tornar cap a casa.

Alguns dels assistents són fidels de cada any en aquesta festivitat. D'altres, en canvi, era el primer cop que hi participaven. El cònsol major ha destacat que el més maco és la caminada que es fa per arribar fins a l'oratori de la Mare de Déu i que és de les celebracions on hi participa més gent jove. “Això ens alegra i ens motiva”, ha dit Jordi Torres, que s'ha mostrat satisfet que cada cop més gent s'animi a celebrar festes religioses com la d'aquest dissabte.

Encamp va començar a celebrar la Diada de la Mare de Déu de l'Ecologia el 1999, quan es va construir la majòlica que presideix l'oratori i que ofereix una magnífica vista sobre la vall d'Encamp. La ceràmica de la verge és obra de l'artista català Ramon Argilés.