“Malauradament, probablement acabarem a la justícia”. Així és com el cònsol major d'Encamp, Jordi Torres, creu que es resoldrà la qüestió dels terrenys de Concòrdia, ja que ni el comú ni el màxim accionista de Saetde, Joan Viladomat, estan disposats a cedir en el seus posicionaments. La societat explotadora de l'estació de Pas de la Casa-Grau Roig reclama una indemnització econòmica per no haver pogut explotar aquests terrenys durant 50 anys. Torres ha manifestat, durant la Diada de la Mare de Déu de l'Ecologia, que si el comú ha de pagar-la, “volem que sigui la Batllia qui ens digui quina quantitat, perquè nosaltres defensem que no hem de pagar res”, i s'ha mostrat disposat a defensar-ho fins al final.

El cònsol major d'Encamp ha recordat que davant la discussió pels drets d'ús de Concòrdia estaven disposats a negociar i mirar de trobar una solució. Ara bé, Jordi Torres ha insistit que el que no poden assumir és la xifra de diners que els reclama Saetde per no haver pogut explotar els terrenys durant aquestes cinc dècades i ha conclòs que es tancan en banda i no pensen “pagar cap tipus d'indemnització”.

Torres intentarà frenar el trencament de Grandvalira

Sobre les declaracions de Viladomat donant per fet el trencament de Grandvalira i apuntant que aquest serà l'últim any amb forfet conjunt dels dos sectors que configuren la societat, Jordi Torres s'ha mostrat decebut, ja que creu que no és beneficiós ni per la parròquia d'Encamp ni pel país. Torres ha dit que “intentarem parlar amb ell i convèncer-lo” del contrari per mirar de reconduir la situació, perquè tant la marca com el forfet conjunt perdurin, però s'ha mostrat poc confiat en aconseguir-ho, ja que si aquesta és la idea del màxim accionista de Saetde, s'acabarà imposant, perquè el comú es accionista minoritari.