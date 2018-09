L'auditori del Centre de congressos d'Andorra la Vella ha acollit, aquest dissabte al matí, la darrera tanda de conferències i ponències del XIIIè congrés de la Societat Catalana d'Anatomia Patològica (SCAP). La segona jornada de la trobada, i última, s'ha dedicat a explicar i entendre l'evolució que ha patit el diagnòstic amb el pas del segle XX al XXI. Els quatre ponents han presentat casos concrets de pacients per assenyalar l'evolució i els diferents diagnòstics amb el pas del temps. Gràcies a l'evolució dels treballs d'investigació s'ha aconseguit que la mirada pel microscopi cada vegada pugui ser més profitosa i permeti combatre millor el tumor i el càncer.

El futur de l'anatomia patològica passa per la bioinformàtica. És a dir, passa perquè la gran quantitat d'informació que es pot obtenir del genoma es pugui classificar i explotar amb molta més facilitat que actualment per tal que l'especialista pugui obtenir una millor informació i així es pugui aplicar el millor tractament. D'aquesta manera ho han exposat els diversos experts que han estat presents aquest dissabte i ho ha recalcat Alfonso Valencia, membre de l'Institute for Research in Biomedicine de Barcelona. Malgrat que estava previst, un cop acabat les ponències, poder fer una taula rodona, les intervencions s'han allargat més del compte i finalment no s'ha produït.

El congrés bianual ha tancat així les seves portes i s'ha acomiadat d'Andorra, després de dos dies intensos on s'han intercanviat les diverses innovacions en aquest cap de la medicina, la patologia, desconegut pel gran públic. A més, estrènyer llaços entre la salut andorrana i catalana, també ha estat un dels objectius de la trobada, tal com es va destacar durant la inauguració del certamen.