Unes 200 persones, entre grans i petits, han pres part aquest dissabte al matí en la primera edició del Pedala’t, una proposta organitzada pel comú de Sant Julià de Lòria que tenia com a objectiu principal “fomentar l’esport entre els infants i joves de la parròquia” i fer que aquesta activitat la poguessin gaudir en família, tal com ha explicat la consellera de Social, Francesca Barbero.

Barbero s’ha mostrat satisfeta amb la participació assolida, tenint en compte que les previsions meteorològiques no eren gaire favorables i que moltes persones ja aprofiten el bon temps per marxar a la platja, a més a més del fet que hi ha d’altres propostes lúdiques a d’altres parròquies. Veient aquests resultats, i tot i que ha manifestat que caldrà fer una anàlisi més aprofundida, Barbero ja ha avançat que aquesta proposta tindrà continuïtat.

Durant el matí els participants han pogut gaudir de diferents propostes: una cursa cicloturista a partir de 16 anys, una de BTT a partir de 14 anys, una sortida popular en què han participat pares i fills i una gimcana a la plaça de la Germandat, en què els més petits han demostrat la seva habilitat amb la bicicleta. La jornada es clou amb un dinar popular en què participen també usuaris de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell, ja que la voluntat de la corporació comunal és fomentar activitats inclusives.

Tal com destaca Barbero, es van trobar “que hi havia poques coses que poguessin fer pares i fills” de manera conjunta i, per tant, la intenció des del departament de Joventut és impulsar a partir d’ara propostes que promoguin aquesta participació familiar i, també, que “els infants i els joves tinguin dins la parròquia activitats per fer”, que en tinguin al seu abast “un bon ventall”. I en el marc d’aquest foment de propostes per a infants i joves també es vol fer partícips a les entitats de la parròquia i per aquest motiu en el Pedala’t hi ha participat l'Agrupament Escolta i Guia Lauredià, oferint activitats per als més petits.