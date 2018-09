La setmana passada un grup de dotze voluntaris arribats d'arreu del món van fer estada a Andorra, concretament a Ordino, en el marc d'un projecte impulsat per l'ONG nord-americana Earthwatch Institute. Es tracta d'una entitat que té com a objectiu potenciar la conservació del medi ambient a través de la participació ciutadana, i que organitza expedicions amb la participació d'investigadors voluntaris. El Principat es va adherir a aquest projecte el 2016, amb un projecte per analitzar com les comunitats naturals (flora i fauna) d'alta muntanya responen als efectes del canvi climàtic i als canvis d'usos del sòl. Està impulsat pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) de la Universitat de Barcelona, amb la col·laboració del Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya (Cenma). En el marc d'aquest projecte s'organitzen diverses expedicions al llarg de l'any per fer treball de camp a la parròquia ordinenca, sobretot en la zona compresa entre Arcalís i Sorteny.

El balanç d'aquests tres anys de projecte és “extremadament positiu”, ha afirmat l'investigador del CREAF, Bernat Claramunt. I les dades així ho demostren. La demanda per participar-hi ha crescut any rere any i bona part de les expedicions han penjat el cartell de complet. A més, la valoració que fan els voluntaris participants de la seva estada al país és cada vegada més bona. Andorra estava a la vuitena posició en el rànquing Earthwatch el 2016, una classificació que es fa a partir de les valoracions dels voluntaris. A finals d'aquest any passat es va situar fins a la quarta posició, d'entre gairebé cinquanta expedicions repartides per tot el món. Fet que demostra que la iniciativa andorrana “té molt bona reputació”, ha celebrat Claramunt. La primera posició és per a una expedició en barca pel riu Amazones.

En nombre de voluntaris participants a Andorra, ja s'arriba al centenar tenint en compte que es duen a terme diverses expedicions al maig, juliol i setembre, amb una participació màxima de dotze persones per cadascuna. Prop del 50% dels participants són americans, ha informat l'investigador del CREAF. Així mateix, també es fan expedicions amb centres escolars, concretament amb alumnes d'entre setze i divuit anys.

Tots ells ajuden a fer recerca 'in situ' en territori ordinenc i treball de camp. Entre les tasques a desenvolupar, ha explicat Claramunt, hi ha la de controlar l'activitat microbacteriana del sòl, el creixement del pi negre, la població d'ocells, la vegetació de congesta, el comportament de les pastures o dels invertebrats. Les jornades de treball comencen a primera hora del matí (dormen al Serrat) fins ben entrada la tarda, en un disseny experimental de disset estacions de mostreig. Hi ha moments per al turisme i les compres, però són molt limitats.

Expedicions també a l'hivern

Pel que fa a l'obtenció dels primers resultats de la recerca que s'està duent a terme, cal un període d'uns nou anys aproximadament, ha clarificat l'investigador. És a dir, d'aquí a sis anys, tenint en compte que fa tres anys que ja s'hi treballa. Earthwatch Institute signa col·laboracions per períodes de tres anys, però Claramunt confia que no hi haurà problemes per a la renovació, que s'hauria de tancar properament. “Som optimistes” veient la notorietat mundial que rep la proposta andorrana, i de fet ja s'està ampliant el nombre d'expedicions de cara al 2019: se'n volen fer també durant l'hivern, als mesos de gener i febrer.

Tot i que encara no es poden avançar resultats concrets, la proposta andorrana ja ha fet troballes interessants, com la del juliol passat: van localitzar als boscos ordinencs un 'Hygrocybe spadicea', bolet en perill d'extinció.

El projecte andorrà d'Earthwatch Institute compta també amb la col·laboració del comú d'Ordino i del Govern.