Una quinzena de joves han assistit, aquest divendres a la tarda, a la projecció de la pel·lícula 'Yamakasi: Les samouraïs des temps modernes', que s'ha dut a terme a la sala d'actes del Centre cultural la Llacuna. El film ha donat el tret de sortida al programa d'activitats de la 14a Festa de la Joventut d'Andorra la Vella, que se celebrarà durant aquest dissabte, 2 de juny, al Parc Central.

El dinamitzador del Servei de Joventut del comú de la capital, Òscar Gabà, ha explicat en declaracions a l'ANA que la pel·lícula escollida evoca als inicis del 'parkour', amb els Yamakasi, que són els qui van iniciar aquesta pràctica. Per això, després de la projecció s'ha fet un col·loqui amb components dels Blacklist Project, un col·lectiu de professionals del 'parkour' provinents de França i, alhora, hereus dels Yamakasi, que han parlat de la filosofia i la pràctica d'aquest esport i com practicar-lo de manera segura, ja que “pot aportar moltes coses”, segons Gabà. El dinamitzador l'ha definit com “l'art d'aprendre a desplaçar el cos de manera segura i anar adquirint habilitats i superant els teus propis límits”.

Enguany, la temàtica de la Festa de la Joventut és la cultura urbana, i dins d'aquesta s'hi inclou el 'parkour'. Al Principat ja hi ha un grup de joves que el practiquen. “Amb un any, l'evolució ha estat súper bé”, ha expressat Òscar Gabà. A la jornada d'aquest dissabte, però, a banda d'exhibicions d'aquest esport, també hi haurà batalles de rap, la Glow Party Festa Flaix FM amb grafits en directe i una activitat de 'flag' rugbi. Les propostes es dirigeixen a nois i noies de 12 a 20 anys.