El cap de Govern, Toni Martí, ha desitjat “molta sort” al nou president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i ha afegit que demanarà una trobada amb ell. D’aquesta manera, ha manifestat que veu “dins la normalitat democràtica” el fet que Sánchez hagi esdevingut president després de la moció de censura presentada contra Mariano Rajoy. El cap de Govern també ha refermat que, tot i que tenia previst un acte amb Rajoy a Madrid dilluns vinent, el viatge es manté ja que l’objectiu és “commemorar” els 25 anys de “relacions institucionals fructíferes” entre els dos estats.

“Jo estic convençut que hi haurà unes excel·lents relacions amb Pedro Sánchez”, ha manifestat Martí, incidint en el fet que li desitja “molts èxits”, tenint en compte que “els èxits de França o Espanya repercuteixen de forma segura en Andorra” per la dependència econòmica que Andorra té dels estats veïns. En aquest sentit, ha remarcat la necessitat, “l'obligació”, que té el Principat “de tenir bones relacions” amb els estats veïns. De fet, ha assegurat que ell “s’hi esforçarà” perquè així sigui i més tenint en compte que ara “un dels temes més importants en cartera” amb les relacions amb Espanya és el GPS per a l’aeroport de la Seu i, per tant, ha destacat que “de seguida” que pugui ho plantejarà. Martí també ha recordat que ara fa uns mesos ja va poder conversar amb Sánchez “de diverses coses” en un acte en què van coincidir, tot i que llavors “el moment per a ell era diferent” de l'actual.

Cal recordar que la setmana vinent hi ha dos actes institucionals previstos per commemorar els 25 anys de relacions diplomàtiques entre Andorra i França i Espanya. Precisament dilluns hi ha previst un acte a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) a Madrid, que estarà encapçalat per Martí, que havia d’estar acompanyat per Rajoy. Hi haurà un concert de Jordi Barceló i Efrem Roca i la inauguració d’una mostra dels euros andorrans encunyats a l’FNMT. Martí viatjarà acompanyat del ministre de Finances, Jordi Cinca, i del ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya.