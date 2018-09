En el marc de les negociacions per a un acord d’associació, un grup d’experts de seguretat industrial d’Espanya, França i Luxemburg visitaran el país la setmana del 12 de juny per assistir els tècnics andorrans en qüestions d’acreditació, certificació i vigilància del mercat. Així consta en una resposta del ministeri d’Afers Exteriors a preguntes del conseller d’Unió Laurediana i consellers independents de la Massana Carles Naudi sobre la transposició de la normativa europea i que ha publicat el butlletí del Consell General aquest divendres.

Tal com es desprèn de la mateixa resposta, el servei d’acció exterior de la Unió Europea va presentar a la delegació andorrana els anomenats TAIEX (Technical assistance and information exchange instrument), és a dir, un instrument de suport per assistir estats tercers en qüestions referents a l’assumpció de cabal comunitari, per garantir la correcta implementació, i que també assessora sobre la introducció de normativa nacional que sigui conforme a la legislació europea.

Aquesta assistència es pot plasmar a través de jornades de treball en què certs funcionaris es desplacen al país que ho sol·licita dos o tres dies; missió d’experts, quan tècnics de la UE van a un país concret durant 2-5 dies amb l’objectiu concret de treballar amb un grup determinat de persones de forma pràctica i, a l’últim, visites d’estudi, en les quals els funcionaris dels estats tercers són els que es desplacen a administracions d’estats membres durants dos o tres dies.

A banda de la visita que faran experts de seguretat industrial a Andorra, el Govern “està estudiant la possibilitat de tancar acords de col·laboració amb França i Espanya per tal que funcionaris de tots dos estats puguin fer estades de varis mesos a l’administració andorrana per formar els funcionaris en la represa del cabal UE”, segons continua la informació facilitada per Exteriors a Naudi.

A més, des del 2014 Andorra pretén un acord de col·laboració amb el secretariat de l’EFTA per poder comptar amb la seva experiència en aspectes relatius a aquesta assumpció del cabal comunitari. Aquests aspecte, de fet, s’ha tractat en les trobades que membres del Govern han mantingut amb autoritats de Noruega, Suïssa, Islàndia i Liechtenstein.

En aquesta resposta també es posa en relleu que la comissió interministerial que treballa per a l’acord d’associació està integrada per 85 experts. Així, es fan reunions de tota la comissió i, a més, segons l’àmbit que es tracti a les negociacions a Brussel·les, es conformen grups de treball amb els experts corresponents, que alhora formen part de la delegació que es desplaça a la capital belga per tal de defensar la posició andorrana.

A més a més, s’explica que en la ronda de negociacions del mes de gener es va informar la delegació andorrana que tota la normativa aplicable pel que fa a l’acord d’associació ha estat recopilada en 25 annexos. En base a aquests, la proposta de la UE consisteix en mantenir al llarg d’aquest any i en el marc de cada sessió de negociació, reunions d’intercanvi i de negociació del cabal de la UE en format multilateral i bilateral, i es va pactar un calendari de negociacions. Així, per a cadascun dels annexos, té lloc una primera reunió a Brussel·les en format multilateral durant la qual Andorra, Mònaco i San Marino hi prenen part i, posteriorment, té lloc una segona reunió en format bilateral en què la delegació andorrana negocia les adaptacions que els experts de l’administració i de les parapúbliques han cregut que són necessàries. En total, ja s’han mantingut intercanvis sobre vuit dels annexos. Tot aquest treball ha de permetre que amb l’entrada en vigor de l’acord d’associació puguin ser aplicables el màxim de normes possible.

En la mateixa resposta també es detalla la formació que està fent el personal per tal de fer front al que suposa un acord d’associació i també s’explica quin serà el procediment per a la transposició del cabal europeu.