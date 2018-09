Durant la primera dècada de funcionament, el Centre de Tractament Tèrmic de Residus (CTR) no ha tingut cap impacte sobre la salut pública ni el medi ambient. Aquesta ha estat la principal conclusió de la reunió que ha celebrat la Comissió d'Informació i Vigilància del CRT, aquest divendres al matí. Durant la trobada, que ha comptat amb la participació de diversos tècnics auditors, s'ha fet balanç del funcionament de la instal·lació.

Una altra dada destacable que ha resultat de la reunió és que, en relació a altres instal·lacions similars, el CTR ha tingut un nombre insignificant d'hores d'aturada per incidències, la qual cosa evidencia que les tasques de manteniment “s'han dut a terme molt correctament”, recull el comunicat que han fet arribar a la premsa.

A banda de les presentacions dels estudis, la Comissió d'Informació i Vigilància també ha fet balanç del funcionament de l'últim semestre. Així, de l'octubre de l'any passat a l'abril d'aquest 2018 s'ha registrat un increment del 24,7% de l'electricitat generada respecte al període anterior. La pujada es deu a l'augment de la valorització energètica al CTR per la importació de residus provinents de la Cerdanya. Pel que fa al control de les emissions de la instal·lació, s'han respectat en tot moment els llindars normatius permesos. Els últims sis mesos s'han enregistrat quatre ultrapassaments puntuals d'òxids de nitrogen i monòxid de carboni, com a conseqüència de la humitat dels residus.

Durant la trobada d'aquest divendres també s'han presentat els balanços de la vigilància realitzada pel ministeri de Medi Ambient i Sostenibilitat al voltant del Centre de Tractament de Residus de la Comella al llarg del 2017, amb la finalitat de detectar possibles afectacions del CTR sobre el medi (aire, aigua i farratges). Els resultats mostren que les concentracions respecten els valors reglamentaris i de referència en tots els casos i, per tant, que el centre no ha tingut cap impacte en l'entorn natural que l'envolta. A més, per tal de millorar la informació que es facilita als ciutadans, la comissió ha acordat modificar el contingut de la web, simplificant i millorant els apartats. Així, per facilitar la recerca, el domini www.vigilanciatractamentresidus.ad es substituirà per l'actual (www.civ-comella.ad).

La comissió, que ha estat presidida per la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, compta amb representants del ministeri de Salut, del comú d'Andorra la Vella, un representant dels cònsols, un representant de l'empresa concessionària del Centre de Tractament Tèrmic de Residus, i també un d'Apapma i ADN, en tant que entitats de defensa del medi ambient, a més d'un representant dels veïns de la zona. La seva funció és recollir informació sobre la quantitat i la qualitat dels residus tractats o abocats i rebre qualsevol incidència en el funcionament del CTR, així com dels plans de control i vigilància i proposar les mesures correctores que es considerin necessàries.

El Centre de Tractament de Residus se sotmet a dues auditories cada any, que serveixen per avaluar el compliment mediambiental de seguretat i qualitat de la instal·lació. La primera va tenir lloc els dies 30 i 31 d'octubre de 2017, sense cap punt de no conformitat. La següent serà aquest mes de juny i servirà per renovar els certificats de la instal·lació.