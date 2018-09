El proper 4 de juny, amb motiu del Dia internacional de la infància, l'Arxiu Nacional publicarà a través de les xarxes socials un nou catàleg digital, aquest cop adreçat al públic infantil, sota el títol 'Esmolets! La canalla d’Andorra del 1896 al 1960'. Aquesta publicació segueix la línia iniciada amb la que es va fer l’any 2017 sota el títol 'Dones i societat', per donar visibilitat a l’evolució de la societat andorrana.

El catàleg permet construir un relat de la vida quotidiana dels habitants del Principat i en aquest cas dels nens i nenes, des de l’any 1896 fins als anys 60 del segle XX. Acompanyant les 138 imatges, es troba un text d’Albert Villaró 'Cap a estudi' i els textos de l’antropòloga i responsable de l’Arxiu d’Etnografia, Isabel de la Parte. Les imatges que es mostren pertanyen als arxius Josep Alsina, casa Cremat, casa Rossell, Francesc Pantebre, Narcís Casal, casa Areny-Plandolit, Builles, Guillem de Plandolit, Julià Reig Roqueta, etc.

La mostra s’organitza en diferents apartats: La canalla i la família, Ora et labora, L’escola, L’edat de la innocència i la Vida social. A partir d’aquests conceptes es podrà navegar per gairebé cent anys d’història fotogràfica del Principat. Entre les fotografies que s’exhibiran hi ha una de les primeres imatges de nens i nenes de l’Arxiu Nacional d’Andorra, presa l’any 1896 per l’editor català Mata i Companyia de Barcelona, del fons de la casa Rossell d’Ordino, on es veu la fàbrica de tabacs Claramunt, ubicada a Santa Coloma.