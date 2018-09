El comú d’Escaldes-Engordany ha fet arribar una carta a la Sindicatura explicant “el que s’ha fet” en el marc de la causa per la mútua dels agents de circulació, aportant tota la documentació que tenen disponible, perquè sigui el Consell General qui decideixi si la llei dels agents de circulació, del 2005, s’ha de modificar arran de la sentència del Tribunal Superior que anul·lava aquesta mútua i assenyalava que l’article 36 d’aquest text legal pot no ser constitucional. Tal com ha explicat la cònsol major, Trini Marín, arran d’aquesta resolució judicial la corporació comunal ha fet arribar totes les sentències que tenen al seu abast i una missiva a la Sindicatura explicant totes les accions que han pres en el marc d’aquesta causa, perquè sigui el parlament qui decideixi si aquesta llei s’ha de modificar. En aquesta carta el comú també explica que arran d’aquesta sentència del Superior, que es va fer pública la setmana passada i que anul·la la mútua dels agents, han presentat un recurs d’empara.

A banda de prendre aquesta mesura d’empara des de la corporació s’ha demanat al Tribunal Superior si aquesta sentència s’ha d’aplicar de manera immediata. Si la resposta és positiva, és a dir, que cal anul·lar la mútua independentment del recurs d’empara, es procedirà a prendre aquesta mesura i la corporació publicarà un edicte per contractar una companyia asseguradora. En aquest cas, però, es farà aquest concurs perquè es presentin les empreses per al complement de baixa però aplicat a tot el personal del comú. I és que “això sí que ho trobo inconstitucional, que una part dels treballadors tingui aquesta assegurança i altres que també tenen un perill, no ho tinguin”, ha remarcat Marín.

La cònsol major ha remarcat que ha impulsat el fet de posar en coneixement del Consell General la possibilitat de modificar la llei ja que “no està conforme”, que la sentència “digui el que digui” i la llei no s’hagin de modificar.

La cònsol major ha insistit en què la sentència diu que “han aplicat perfectament la llei”, ja que ha remarcat que l’article 36 determina que els agents han de tenir una complementària subvencionada pel comú, per a la baixa d’accident treball, i en un segon apartat del mateix article es fixa que el comú té la potestat de fer una mútua (sistemes de protecció pròpia), l’opció que, afegeix Marín, va escollir la corporació comunal des de l’1 de gener del 2015, quan “es va crear un compte segregat”, que és “d’ells” (dels agents). En aquest compte hi ha 35.000 euros que seran, per tant, retornats als agents. Es tracta de l’aportació que han anat fent cada mes amb l’1,5% del sou.

Els agents van presentar una demanda contra la mútua perquè no hi estaven d'acord i el cas ha passat, al llarg dels darrers anys, per diferents instàncies judicials, fins i tot el Constitucional.

Pel que fa a la persona que el comú va contractar per resoldre el conflicte al Servei de Circulació (el malestar denunciat pels agents contra els caps i que ha derivat en la presentació de querelles per coaccions i amenaces), la cònsol major ha destacat que estan “contents d’haver-lo contractat” i que ara com ara està duent a terme la feina de parlar amb tots els agents, un per un, “per conèixer de primera mà les seves inquietuds” i que un cop hagi conclòs aquestes entrevistes emetrà les seves recomanacions sobre possibles canvis en el departament. No hi ha, però, un termini perquè aquesta feina estigui conclosa.