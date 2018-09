La nova botiga de Biocoop a Andorra, la primera de la cadena francesa que s'instal·la fora de les fronteres gales, ha obert portes aquest dijous a la tarda. Dins de l'establiment, ple de gom a gom i amb les més altes autoritats del país presents a l'acte, el gerent de la botiga, Jordi Alcobé, i el president de Biocoop France, Claude Gruffat, han estat els encarregats de donar el tret de sortida de la inauguració i explicar la iniciativa.

El projecte neix amb la idea de desenvolupar l'oferta de productes ecològics i per contribuir a potenciar l'agricultura ecològica al Principat. “La botiga ha de ser un aparador per qualsevol pagès que vulgui produir de forma ecològica, volem acompanyar a tots els productors que vulguin llençar-se al producte bio”, ha argumentat Alcobé. És per això, que si el producte passa el certificat ecològic, podrà trobar un lloc en l'establiment. “Oferir un producte a les escoles, restaurants i particulars molt qualitatiu, de temporada i sempre fresc”.

La iniciativa va començar a veure la llum fa un any i mig, i al llarg d'aquest temps s'ha anat gestant el projecte final. Tots els productes que es podran trobar han estat sotmesos a uns estrictes paràmetres de qualitat que van més lluny de les certificacions oficials europees. A més, la iniciativa es desenvolupa sota el model cooperatiu i de comerç just. La botiga ha estat pensada i dissenyada per transmetre la història, la cultura i la identitat andorrana. “No es tracta només de vendre productes ecològics, sinó també de transmetre valors i crear una cultura de consum responsable”, ha apuntat Alcobé que ha recordat “som el que mengem i mengem el que volem ser”.